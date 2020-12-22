Прощай, Синь Син — не стало самой старой в мире панды

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Вечканова Елена
В одном из крупнейших зоопарков Китая умерла самая старая в мире гигантская панда. Такие печальные новости сообщает NYPost.
В человеческих годах Синь Син было около 130 лет. Фото: Alamy Stock Photo
Уважаемую жительницу зоопарка Чунцин звали Синь Син. В переводе с китайского ее имя означает "новая звезда". Она прожила длинную, как для панды, жизнь — целых 38 лет. Если пересчитать это время на человеческий возраст, то Синь Син было почти 130 лет.
Панда-долгожительница родилась в августе 1982 года в заповеднике для панд в городе Баосин (провинции Сычуань). Прежде чем ей исполнился год, она попала в Чунцин. За свою жизнь она стала мамой для 36 детенышей. Многие из них сейчас живут в зоопарках США, Канады и Японии.
Чжан Найчен, пожизненная хранительница Синь Син, воспринимала ее как члена семьи. Женщина надеялась ухаживать за пандой минимум до ее 40-летия и шутила, что они собираются встретить старость вдвоем.
Впрочем, сердце Синь Син остановилось в начале декабря. Интересно, что новость о ее смерти сообщили только через две недели после инцидента. Причина задержки не сообщается.
По информации представителей зоопарка, панда демонстрировала вялость и отказывалась есть еще с середины осени. Впоследствии у нее начались трудности с дыханием, появился отек живота. Синь Син пытались спасти специалисты Центра сохранения и изучения гигантских панд в Китае, но их попытки ничего не дали. Животное умерло от полиорганной недостаточности вследствие глубокого старения.
Стоит отметить, что перед Синь Син только единственной панде удалось прожить 38 лет. Предыдущую рекордсменку звали Цзя Цзя, ее не стало в 2016 году.
Сейчас на планете проживает менее 1900 гигантских панд. Это вымирающий вид, большинство представителей которого, по информации Всемирной федерации дикой природы, обитают в лесах юго-западного Китая.
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