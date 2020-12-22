Прощай, Синь Син — не стало самой старой в мире панды

В одном из крупнейших зоопарков Китая умерла самая старая в мире гигантская панда. Такие печальные новости сообщает NYPost.

В человеческих годах Синь Син было около 130 лет. Фото: Alamy Stock Photo

Уважаемую жительницу зоопарка Чунцин звали Синь Син. В переводе с китайского ее имя означает "новая звезда". Она прожила длинную, как для панды, жизнь — целых 38 лет. Если пересчитать это время на человеческий возраст, то Синь Син было почти 130 лет.

Панда-долгожительница родилась в августе 1982 года в заповеднике для панд в городе Баосин (провинции Сычуань). Прежде чем ей исполнился год, она попала в Чунцин. За свою жизнь она стала мамой для 36 детенышей. Многие из них сейчас живут в зоопарках США, Канады и Японии.

Чжан Найчен, пожизненная хранительница Синь Син, воспринимала ее как члена семьи. Женщина надеялась ухаживать за пандой минимум до ее 40-летия и шутила, что они собираются встретить старость вдвоем.

Впрочем, сердце Синь Син остановилось в начале декабря. Интересно, что новость о ее смерти сообщили только через две недели после инцидента. Причина задержки не сообщается.

По информации представителей зоопарка, панда демонстрировала вялость и отказывалась есть еще с середины осени. Впоследствии у нее начались трудности с дыханием, появился отек живота. Синь Син пытались спасти специалисты Центра сохранения и изучения гигантских панд в Китае, но их попытки ничего не дали. Животное умерло от полиорганной недостаточности вследствие глубокого старения.

"Уход гигантской панды Синь Син заставляет нас чувствовать душевную боль. С грустью сообщаем новость всем друзьям, которые заботятся о Синь Син ", — отметили в заявлении зоопарка.

Стоит отметить, что перед Синь Син только единственной панде удалось прожить 38 лет. Предыдущую рекордсменку звали Цзя Цзя, ее не стало в 2016 году.

Сейчас на планете проживает менее 1900 гигантских панд. Это вымирающий вид, большинство представителей которого, по информации Всемирной федерации дикой природы, обитают в лесах юго-западного Китая.

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