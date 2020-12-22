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Прощай, Синь Син — не стало самой старой в мире панды

В пересчете на человеческий возраст Синь Син прожила почти 130 лет

сегодня, 13:15
Автор:

Вечканова Елена

В одном из крупнейших зоопарков Китая умерла самая старая в мире гигантская панда. Такие печальные новости сообщает NYPost.

Прощай, Синь Син — не стало самой старой в мире панды

В человеческих годах Синь Син было около 130 лет. Фото: Alamy Stock Photo

Уважаемую жительницу зоопарка Чунцин звали Синь Син. В переводе с китайского ее имя означает "новая звезда". Она прожила длинную, как для панды, жизнь — целых 38 лет. Если пересчитать это время на человеческий возраст, то Синь Син было почти 130 лет.

Панда-долгожительница родилась в августе 1982 года в заповеднике для панд в городе Баосин (провинции Сычуань). Прежде чем ей исполнился год, она попала в Чунцин. За свою жизнь она стала мамой для 36 детенышей. Многие из них сейчас живут в зоопарках США, Канады и Японии.

Чжан Найчен, пожизненная хранительница Синь Син, воспринимала ее как члена семьи. Женщина надеялась ухаживать за пандой минимум до ее 40-летия и шутила, что они собираются встретить старость вдвоем.

Прощай, Синь Син — не стало самой старой в мире панды - фото 2
Прощай, Синь Син — не стало самой старой в мире панды - фото 3
Прощай, Синь Син — не стало самой старой в мире панды - фото 4
Прощай, Синь Син — не стало самой старой в мире панды - фото 5

Впрочем, сердце Синь Син остановилось в начале декабря. Интересно, что новость о ее смерти сообщили только через две недели после инцидента. Причина задержки не сообщается.

По информации представителей зоопарка, панда демонстрировала вялость и отказывалась есть еще с середины осени. Впоследствии у нее начались трудности с дыханием, появился отек живота. Синь Син пытались спасти специалисты Центра сохранения и изучения гигантских панд в Китае, но их попытки ничего не дали. Животное умерло от полиорганной недостаточности вследствие глубокого старения.

"Уход гигантской панды Синь Син заставляет нас чувствовать душевную боль. С грустью сообщаем новость всем друзьям, которые заботятся о Синь Син", — отметили в заявлении зоопарка.

Стоит отметить, что перед Синь Син только единственной панде удалось прожить 38 лет. Предыдущую рекордсменку звали Цзя Цзя, ее не стало в 2016 году.

Сейчас на планете проживает менее 1900 гигантских панд. Это вымирающий вид, большинство представителей которого, по информации Всемирной федерации дикой природы, обитают в лесах юго-западного Китая.

Ранее "Комментарии" презентовали подборку правдивых фото, на которых изображена настоящая сущность натуры кошек.

А чтобы восстановить равновесие после печальных новостей о панде, можно посмотреть видео с самым дружелюбным котом Майло.


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Источник: https://nypost.com/2020/12/21/worlds-oldest-panda-dies-of-organ-failure-at-38/
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