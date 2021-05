Противостояние США и Китая: почему обостряется

Президент США Джо Байден заявил, что глава КНР Си Цзиньпин считает, будто Китай сможет "завладеть Америкой до 2035 года". Почему обостряется американо-китайское противостояние? Как могут события развиваться дальше? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

"В экономическом смысле это такие себе партнеры-соперники"

Доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик акцентирует на "трудностях перевода". И подчеркивает, что словосочетание, которое использовал Байден, говоря о планах Китая (is going to own), не означает завладеть Америку в смысле захвата. Речь идет о том, чтобы взять верх, переиграть.

"Можно провести аналогию со словами Хрущева, который во время холодной войны пообещал "похоронить" США, имея в виду экономическое противостояние СССР и Штатов. Но многие тогда не правильно восприняли его слова, — отмечает Владимир Дубовик. — Второй важный момент – отношения Америки с Китаем это не только противостояние, но и сотрудничество. Просто в последе время элемент противостояния выходит на первый план. При этом, если Китай и США потеряют рынки друг друга, это будет удар и для тех, и для других. Так что в экономическом смысле это такие себе партнеры-соперники".

Но есть военные и геополитические моменты, где позиции США и КНР кардинально отлично, подчеркивает эксперт.

"Китай выбрал путь автократии. Давление на инакомыслящих, проблема со свободой прессы и Интернета, однопартийная система и так далее. Всё это идет вразрез с идеологией США, особенно нынешней администрации, для которой крайне важны демократические ценности, либерализм", — поясняет Владимир Дубовик.

Он также отмечает, что Китай имеет амбиции в мире в целом и в тех региона, которые прилегают к нему, и где у Америки — свои интересы. Потому США активно ищут партнеров, чтобы противостоять влияние Китая – Индия, Вьетнам, европейские страны.

"Китай сейчас пытается активно проникать в Европу, в Африку. И его противостояние со Штатами напоминает ранний этап холодной войны, когда СССР боролся с США по всему миру.

"Ситуация обострилась еще и из-за коронавируса. Прошлый главы Белого дома, Трамп, обвинял в этом Китай. И не без оснований. Если китайские власти и не способствовали распространению вируса, то долго скрывали начало эпидемии. Нынешнее руководство американской администрации тоже акцентировало на этом внимание. Байден уже дал задание соответствующим службам расследовать причины появления эпидемии. Так что коронавирус и его последствия обострили и без того не лучшие отношения между США и КНР, в том числе спровоцировав рост антиазиатских настроений в Америке", — рассказывает Владимир Дубовик.

Есть, по его словам, и военно-стратегические моменты. Они связаны с тем, что США несут формальную ответственность за ряд стран в регионе, где расположен Китай. Среди них — Япония, Тайвань.

"Внутри США сейчас идет активная дискуссия, готова ли Америка, в случае чего, постоять за Тайвань. Недавно были обнародованы документы, согласно которым США были готовы в 50-60-е годы прошлого века использовать против Китая ядерное оружие, если тот попытается захватить Тайвань. Сейчас другие времена, нет разгара холодной войны. Старая закончилась, новая формально еще не началась. Вопрос в том – как далеко готов пойти Китай – и как далеко готова пойти Америка в ситуации с Тайванем. Кроме того, между США и КНР есть противостояние в южно-китайском море. При этом не нужно забывать о российском факторе. Потому что Россия, утратившая статус сверхдержавы, остается важной частью в непростом треугольнике отношений – США-Китай-РФ. И немало американских политиков считают, если КНР — угроза номер один, то нужно как-то договариваться с РФ (которая тоже угроза, но не столь масштабная), чтобы оттянуть ее от КНР", — отмечает эксперт.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий между США и КНР, Владимир Дубовик предположил, всё останется в рамках острой риторики двух сторон.

"Тот же Байден уже показал такой подход в отношениях с РФ. С одно стороны — жесткая риторика и санкции, с другой – нежелание эскалации и готовность к переговорам. Есть элементы сотрудничества и соперничества. Аналогичная ситуация с Китаем. Мне кажется, ни США, ни КНР не готовы к противостоянию лоб в лоб. Есть аппетиты, есть амбиции, но есть и понимание, что плохой мир лучше хорошей войны", — резюмирует эксперт.

"КНР строит долгосрочные планы"

Научный сотрудник Института изучения современного Китая имени Бориса Курца, член Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов поясняет, что КНР строит долгосрочные планы по развитию собственной экономики, направленные на повышение благосостояния своих граждан до уровня западных стран.

"Сейчас среднедушевой доход обычного китайца в 6 раз ниже, чем обычного американца. При этом в Китае проживает в 4 раза больше людей, чем в США. Чтобы доходы жителей Китая достигли хотя бы половины доходов граждан Америки, необходимо, чтобы современная китайская экономика увеличилась в объеме в 10-12 раз. Причем размер американской экономики в этот умозрительном примере, который сейчас на четверть больше китайской, меняться не должен", — отмечает Дмитрий Ефремов.

По его мнению, если предположить, что такое произойдет, то мощь, влиятельность и возможности Китая в несколько раз превысят американские.

"Сбудется ли "пророчество" американского президента, покажет время. Но запретить руководителям государств предпринимать меры по улучшению благосостояния и качества жизни своих граждан никто не имеет права", — уверен эксперт.

