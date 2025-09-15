logo

Пусть только попробуют: Китай грозно ответил на намерения НАТО ввести пошлины на нефть РФ

Китай пригрозил ответить, если страны НАТО введут пошлины на российскую нефть

15 сентября 2025, 11:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай пригрозил ввести решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины из-за закупок российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня.

Пусть только попробуют: Китай грозно ответил на намерения НАТО ввести пошлины на нефть РФ

Китай. Фото: из открытых источников

Представитель МИД КНР отметил, что с первого дня кризиса Пекин занимает объективную и беспристрастную позицию, настаивая на продвижении мирных переговоров.

"Мы решительно выступаем против того, чтобы некоторые стороны направляли этот вопрос на Китай, и мы решительно выступаем против введения незаконных односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции в отношении Китая", — высказался Линь Цзянь.

Линь Цзянь пригрозил, что в случае нарушения законных прав и интересов КНР Пекин будет принимать решительные контрмеры и твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.

Источник: https://x.com/globaltimesnews/status/1967499420360155647
