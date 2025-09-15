Китай пригрозил ввести решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины из-за закупок российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня.

Китай. Фото: из открытых источников

Представитель МИД КНР отметил, что с первого дня кризиса Пекин занимает объективную и беспристрастную позицию, настаивая на продвижении мирных переговоров.

"Мы решительно выступаем против того, чтобы некоторые стороны направляли этот вопрос на Китай, и мы решительно выступаем против введения незаконных односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции в отношении Китая", — высказался Линь Цзянь.

Линь Цзянь пригрозил, что в случае нарушения законных прав и интересов КНР Пекин будет принимать решительные контрмеры и твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп назвал европейцев своими друзьями и, вместе с тем, он обвинил их в недостаточно жесткой позиции в отношении России, заявив, что они только "говорят, а не действуют". Глава Белого дома подчеркнул, что дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.

Также издание "Комментарии" сообщало – союзникам США в Европе необходимо поддержать инициативу президента Дональда Трампа о введении санкций в отношении стран, которые закупают российскую нефть. Такое заявление в интервью NBC News сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм.



