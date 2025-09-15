logo

Трамп рассказал, какие его друзья помогают Путину продолжать убивать украинцев
НОВОСТИ

Трамп рассказал, какие его друзья помогают Путину продолжать убивать украинцев

Трамп заявил, что Европа только "говорит, но не действует" в отношении санкций против РФ, продолжая покупать нефть

15 сентября 2025, 06:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп назвал европейцев своими друзьями и, вместе с тем, он обвинил их в недостаточно жесткой позиции в отношении России, заявив, что они только "говорят, а не действуют". Глава Белого дома подчеркнул, что дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.

Трамп рассказал, какие его друзья помогают Путину продолжать убивать украинцев

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Послушайте, Европа – они мои друзья. Но они покупают нефть в России. Поэтому мы не можем быть единственными, кто работает, знаете, на полную", – заявил Дональд Трамп.

Он назвал санкции, которые вводит Европа, "недостаточно жесткими" и поставил условие для дальнейших действий со стороны США.

"Я готов вводить санкции, но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я", – отметил президент.

Разъясняя свою позицию, Дональд Трамп подтвердил, что ожидает синхронных или опережающих действий от европейских партнеров.

"Ну, я готов двигаться вперед, но они также должны это сделать. Думаю, они это сделают. Но пока они только говорят, а не действуют", – отметил Трамп.

Президент США категорически заявил, что договоренность с европейцами заключалась в полном отказе от покупки российских товаров.

"Договоренность заключается в том, что они (европейцы, – ред.) не должны покупать в России – будь то природный газ или сигареты, мне все равно", – подчеркнул президент.

На напоминание журналистов о его обещании ввести "серьезные санкции" против России президент прокомментировал заверением, что когда они будут введены, то окажутся "очень, очень сильными".

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые жесткие санкции против России за ее агрессию против Украины. В то же время, американский лидер выдвинул условия для стран НАТО, которые делают реализацию этого сценария маловероятной.

По словам Трампа, санкции будут введены только в том случае, если все страны НАТО согласятся сделать то же самое и откажутся от закупок российской нефти. Кроме того, президент США призвал союзников установить высокие тарифы на Китай от 50 до 100%.




