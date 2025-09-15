Трамп рассказал, какие его друзья помогают Путину продолжать убивать украинцев

Президент США Дональд Трамп назвал европейцев своими друзьями и, вместе с тем, он обвинил их в недостаточно жесткой позиции в отношении России, заявив, что они только "говорят, а не действуют". Глава Белого дома подчеркнул, что дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Послушайте, Европа – они мои друзья. Но они покупают нефть в России. Поэтому мы не можем быть единственными, кто работает, знаете, на полную", – заявил Дональд Трамп.

Он назвал санкции, которые вводит Европа, "недостаточно жесткими" и поставил условие для дальнейших действий со стороны США.

"Я готов вводить санкции, но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я", – отметил президент.

Разъясняя свою позицию, Дональд Трамп подтвердил, что ожидает синхронных или опережающих действий от европейских партнеров.

"Ну, я готов двигаться вперед, но они также должны это сделать. Думаю, они это сделают. Но пока они только говорят, а не действуют", – отметил Трамп.

Президент США категорически заявил, что договоренность с европейцами заключалась в полном отказе от покупки российских товаров.

"Договоренность заключается в том, что они (европейцы, – ред.) не должны покупать в России – будь то природный газ или сигареты, мне все равно", – подчеркнул президент.

На напоминание журналистов о его обещании ввести "серьезные санкции" против России президент прокомментировал заверением, что когда они будут введены, то окажутся "очень, очень сильными".

По словам Трампа, санкции будут введены только в том случае, если все страны НАТО согласятся сделать то же самое и откажутся от закупок российской нефти. Кроме того, президент США призвал союзников установить высокие тарифы на Китай от 50 до 100%.



