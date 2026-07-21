Путин больше не может рассчитывать на Китай: стало известно, почему теперь Кремль ждет худшее

Китай все больше дистанцируется от России, а Москва стремительно упускает возможности для продолжения войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя последние международные события.

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По словам дипломата, одним из самых важных сигналов стало решение Пекина отказаться от реализации масштабного газового проекта "Сила Сибири-2", на который в Кремле возлагали большие надежды после потери европейского рынка.

"Китай окончательно отказался от идеи строить долгожданный в Москве газопровод "Сила Сибири-2"", – отметил Огрызко.

Он подчеркнул, что у России уже нет возможности диктовать Пекину собственные условия. Напротив, именно Китай определяет правила игры, а Кремль все сильнее зависит от китайской экономики.

"Москва сегодня стала чрезвычайно зависимой от Китая и никаких шагов, которые бы обошли вопреки воле Пекина, сделать не может", — пояснил дипломат.

Огрызко также обратил внимание на изменение риторики США по отношению к России. По его словам, новый санкционный закон, активно поддерживающий Дональд Трамп, может нанести серьезный удар по российской экономике, если будет реализован в полном объеме.

"Если этот закон будет реализован и Трамп реально будет его выполнять, то он будет означать для России катастрофу в прямом смысле этого слова", – сказал эксперт.

По мнению дипломата, Кремль уже не может компенсировать потери на европейском рынке за счет Китая, ведь Пекин все более прагматично отстаивает собственные интересы.

В то же время, Огрызко обратил внимание на визит в Москву министерки иностранных дел КНДР и экстренное заседание Совета безопасности РФ. По его убеждению, эти события только демонстрируют, что Россия вынуждена все больше опираться на страны, которые сами находятся под санкциями.

"Сейчас неясно, насколько долго это продлится. Но позитив в том, что давление на Россию усиливается", — подытожил он.

Дипломат считает, что сочетание западных санкций, потери энергетических рынков и осторожной позиции Китая может стать одним из решающих факторов, существенно ослабящих возможности Кремля продолжать агрессию против Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что последние кадровые перестановки в украинской власти и реакция на общественные протесты не свидетельствуют об изменении государственной стратегии, а являются лишь ситуативными шагами. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко.