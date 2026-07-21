Путін більше не може розраховувати на Китай: стало відомо, чому тепер на Кремль чекає найгірше

Китай дедалі більше дистанціюється від Росії, а Москва стрімко втрачає можливості для продовження війни. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи останні міжнародні події.

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За словами дипломата, одним із найважливіших сигналів стало рішення Пекіна відмовитися від реалізації масштабного газового проєкту "Сила Сибіру-2", на який у Кремлі покладали великі надії після втрати європейського ринку.

"Китай остаточно відмовився від ідеї будувати довгоочікуваний у Москві газогін "Сила Сибіру-2"", – зазначив Огризко.

Він наголосив, що Росія вже не має можливості диктувати Пекіну власні умови. Навпаки, саме Китай визначає правила гри, а Кремль дедалі сильніше залежить від китайської економіки.

"Москва сьогодні стала надзвичайно залежною від Китаю і жодних кроків, які обійшли б усупереч волі Пекіна, зробити не може", – пояснив дипломат.

Огризко також звернув увагу на зміну риторики США щодо Росії. За його словами, новий санкційний закон, який активно підтримує Дональд Трамп, може завдати серйозного удару по російській економіці, якщо буде реалізований у повному обсязі.

"Якщо цей закон буде реалізований і Трамп реально буде його виконувати, то він означатиме для Росії катастрофу в прямому розумінні цього слова", – сказав експерт.

На думку дипломата, Кремль уже не може компенсувати втрати на європейському ринку за рахунок Китаю, адже Пекін дедалі прагматичніше відстоює власні інтереси.

Водночас Огризко звернув увагу на візит до Москви міністерки закордонних справ КНДР та екстрене засідання Ради безпеки РФ. На його переконання, ці події лише демонструють, що Росія змушена дедалі більше спиратися на країни, які самі перебувають під санкціями.

"Зараз незрозуміло, наскільки довго це триватиме. Але позитив у тому, що тиск на Росію посилюється", – підсумував він.

Дипломат вважає, що поєднання західних санкцій, втрати енергетичних ринків та обережної позиції Китаю може стати одним із вирішальних факторів, які суттєво послаблять можливості Кремля продовжувати агресію проти України.

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