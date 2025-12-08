В Ленинградской области РФ завод по производству сжиженного природного газа, принадлежащего "Газпрому", осуществил свою первую поставку в Китай после введения против него американских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фото: из открытых источников

По информации журналистов, находящийся под санкциями США танкер под названием "Валера" еще с периода президентства Джо Байдена, в октябре загрузил партию российского СПГ на этом предприятии. После продолжительного рейса судно 8 декабря пришвартовалось в портовой зоне Бэйхай, расположенной на юге Китая.

Как отмечают в Bloomberg, если китайская сторона согласится принять этот груз и разгрузится, то это станет уже девятнадцатым случаем поставки российского сжиженного газа с предприятия, официально внесенного в санкционный список Соединенных Штатов.

Хотя большинство стран мира избегают каких-либо операций с компаниями, против которых действуют ограничения США — прежде всего из-за риска получить вторичные санкции, — Пекин демонстрирует другую позицию. Китайские власти последовательно игнорируют американские оговорки и продолжают принимать российские энергоресурсы, расширяя экономическое сотрудничество, несмотря на политическое давление.

На фоне этого общий объем поставок российского СПГ в Китай продолжает расти. Если учитывать не только находящиеся под санкциями заводы, но и предприятия, которые пока не внесены в ограничительные списки, то с сентября по ноябрь объемы импорта увеличились примерно на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика свидетельствует об углублении энергетической зависимости Китая от российских ресурсов и о практическом игнорировании санкционных требований Запада.

Как уже писали "Комментарии", во время одной из мощнейших атак по территории Украины российская армия потратила колоссальную сумму — около 361 миллиона долларов. Эти средства были направлены не на развитие собственной инфраструктуры или поддержки населения, а на удар по мирным городам и объектам критической инфраструктуры. Как подчеркивают в Силах обороны юга, сумма, которую Кремль сжигает через несколько часов, могла бы существенно улучшить жизнь миллионов граждан РФ, если бы власти направляли ресурсы на внутренние нужды.