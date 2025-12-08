У Ленінградській області РФ завод із виробництва зрідженого природного газу, що належить "Газпрому", здійснив свою першу поставку до Китаю після запровадження проти нього американських санкцій. Про це інформує агентство Bloomberg.

За інформацією журналістів, танкер під назвою "Валера", який перебуває під санкціями США ще з періоду президентства Джо Байдена, у жовтні завантажив партію російського СПГ на цьому підприємстві. Після тривалого рейсу судно 8 грудня пришвартувалося в портовій зоні Бейхай, розташованій на півдні Китаю.

Як зазначають у Bloomberg, якщо китайська сторона погодиться прийняти цей вантаж і здійснить розвантаження, то це стане вже дев’ятнадцятим випадком постачання російського зрідженого газу з підприємства, офіційно внесеного до санкційного списку Сполучених Штатів.

Хоча більшість країн світу уникає будь-яких операцій із компаніями, проти яких діють обмеження США — насамперед через ризик отримати вторинні санкції, — Пекін демонструє іншу позицію. Китайська влада послідовно ігнорує американські застереження та продовжує приймати російські енергоресурси, розширюючи економічну співпрацю попри політичний тиск.

На тлі цього загальний обсяг постачання російського СПГ до Китаю продовжує зростати. Якщо враховувати не лише заводи, що перебувають під санкціями, але й підприємства, які поки не внесені до обмежувальних списків, то з вересня по листопад обсяги імпорту збільшилися приблизно на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Така динаміка свідчить про поглиблення енергетичної залежності Китаю від російських ресурсів та про практичне ігнорування санкційних вимог Заходу.

