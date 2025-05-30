Путин может "завалить" правление Си Цзиньпина: неожиданные детали

Несмотря на формальную нейтральность, Китай действительно играет критическую роль в войне России против Украины, убежден профессор международных отношений из Университета Отаго Роберт Патман. По его словам, именно Пекин оказывает Кремлю ощутимую поддержку как экономическую, так и военно-технологическую.

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Эксперт подчеркнул, что Китай активно передает России товары двойного назначения, которые используются в производстве вооружений и технологий для поддержки армии агрессора. Впрочем, эксперт признает, что Китай все же не единственная страна, способствующая затягиванию войны.

Важной остается роль Индии, которая, подобно КНР, долгое время скупает российскую нефть по сниженным ценам, тем самым помогая российской экономике пережить санкционное давление.

В то же время Патман убежден, что поддержка кремлевского диктатора Владимира Путина стала для лидера Китая Си Цзиньпина стратегическим и опасным политическим шагом. По его словам, взаимодействие с администрацией Трампа могло придать Пекину уверенности в собственных геополитических амбициях, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе и в отношении Тайваня.

Однако у такого сотрудничества есть и серьезные риски. Если Россия терпит поражение, а Запад активизирует военную помощь Украине, это станет болезненным ударом не только для Москвы, но и для Пекина.

Как говорит эксперт, поражение Путина – это вызов и для Китая. По его убеждению, Кремль фактически подрывает принципы, на которых долгие годы базируется политика Пекина, в частности, территориальная целостность. Именно на нем Китай обосновывает свои претензии на Тайвань и Гонконг.

Он считает, что крушение путинского режима может запустить эффект домино по всему региону. По всей вероятности, Пекин также ощутит последствия — как во внутриполитическом, так и в геополитическом измерении. Общественная и международная реакция в поддержку агрессии может обернуться серьезным давлением на китайское руководство.

"Руководство России и Китая иногда слишком увлекается собственной пропагандой. Они верят в миф о упадке Запада и ослаблении США. Но реальность совсем другая", — отметил Патман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Китай отказался принимать российскую нефть.



