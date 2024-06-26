Путин подставил Китай: как ответит Си на такую наглость

По информации FT, недавний визит диктатора Владимира Путина в Северную Корею, во время которого страны заключили соглашение о взаимной помощи, разозлила Пекин. Якобы Си несколько месяцев настороженно наблюдал за тем, как Пхеньян поставлял Москве боеприпасы, необходимые для ее вторжения в Украину в обмен на обещания лучших военных технологий. Публично Китай удерживается от любой критики, однако признаки дискомфорта увеличиваются.

Путин и Ким Чен Ын

Западные аналитики считают, что Китай озабочен тем, что углубление связей Кима с Путиным может усилить его чувство независимости от Пекина. Если набраться смелости, северокорейский диктатор может провести новые ракетные испытания, угрожающие дестабилизировать и без того напряженный регион.

Журналисты подчеркивают, что проблема для Китая состоит в том, что Пекин и Пхеньян имеют собственное соглашение о взаимной обороне. Это означает, что если Пхеньян примет участие во вторжении в Украину — враги РФ могут нанести удар по КНДР. Это, в свою очередь, может спровоцировать договор о взаимной обороне между Пекином и Пхеньяном. КНДР без необходимости поставила Китай в очень уязвимую позицию.

Как отмечает политолог Юрий Богданов, Путин умеет выстраивать тактику, но стратегически он почти всегда ошибается. Просто, добавляет эксперт, огромные ресурсы страны, где он правит, позволяют компенсировать просчеты.

"И этот визит не только еще больше толкнул в объятия США и Украины Японию и Республику Корею, но еще разозлил Пекин. Что может сделать Китай осторожнее в поддержке России и Путин сам дал для этого повод. Важно напомню и о КНДР. У нас довольно распространенный миф, что КНДР это кукла в руках КНР. Нет, это не так. КНДР очень зависит от КНР, но когда у тебя есть ядерное оружие и ты уже в изоляции – ты можешь давить даже на партнера угрозой неадекватного поведения. Что Ким и делает", – отметил Богданов.

О том, что Китай сильно раздражен поведением Путина, говорит и аналитик Валерий Пекарь. Однако, по его словам, последствия будут не скоро и не очевидно.

"Плохо, что визит в КНДР даст рос армии больше оружия. Хорошо, что визит в КНДР разозлил Китай. Китай обладает хорошей памятью", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что визит Путина в КНДР напряг также и Соединенные Штаты.



