Путин подставил Китай: как ответит Си на такую наглость

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Ткачик Олеся
По информации FT, недавний визит диктатора Владимира Путина в Северную Корею, во время которого страны заключили соглашение о взаимной помощи, разозлила Пекин. Якобы Си несколько месяцев настороженно наблюдал за тем, как Пхеньян поставлял Москве боеприпасы, необходимые для ее вторжения в Украину в обмен на обещания лучших военных технологий. Публично Китай удерживается от любой критики, однако признаки дискомфорта увеличиваются.
Путин и Ким Чен Ын
Западные аналитики считают, что Китай озабочен тем, что углубление связей Кима с Путиным может усилить его чувство независимости от Пекина. Если набраться смелости, северокорейский диктатор может провести новые ракетные испытания, угрожающие дестабилизировать и без того напряженный регион.
Журналисты подчеркивают, что проблема для Китая состоит в том, что Пекин и Пхеньян имеют собственное соглашение о взаимной обороне. Это означает, что если Пхеньян примет участие во вторжении в Украину — враги РФ могут нанести удар по КНДР. Это, в свою очередь, может спровоцировать договор о взаимной обороне между Пекином и Пхеньяном. КНДР без необходимости поставила Китай в очень уязвимую позицию.
Как отмечает политолог Юрий Богданов, Путин умеет выстраивать тактику, но стратегически он почти всегда ошибается. Просто, добавляет эксперт, огромные ресурсы страны, где он правит, позволяют компенсировать просчеты.
О том, что Китай сильно раздражен поведением Путина, говорит и аналитик Валерий Пекарь. Однако, по его словам, последствия будут не скоро и не очевидно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что визит Путина в КНДР напряг также и Соединенные Штаты.
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