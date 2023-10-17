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Путин в Китае странно вел себя и заметно переживал

Путин заметно переживал, когда здоровался с китайским лидером и позировал для совместного фото.

сегодня, 17:25 comments2486
Автор:
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Лиля Воробьева
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17 октября Путина приехал в Дом народного собрания в Пекине. Там проходит форум "Один пояс – один путь". на опубликованных кадрах видно, что глава Кремль заметно нервничал и даже хромал. Соответствующее видео распространяется китайскими медиа и российскими средствами массовой пропаганды.

Путин в Китае странно вел себя и заметно переживал

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

На опубликованных кадрах видно, что Путин приехал в Дом народного собрания, где Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань встречали гостей.


Российские пропагандисты сообщили, что якобы Путин перед этим встретился с лидером КНР.

На видео видно, как Путин выходит из машины, жмет руку встречающему его китайскому представителю и улыбается. Затем он внезапно нахмурился и пошел ко входу в помещение. Но было видно, что Путин заметно хромал на правую ногу и нервно поправлял пиджак.

На еще одном видео видно, как Си с женой здороваются с Путиным за руку. В это время российский момент заметно нервничает. Его выражение лица постоянно и быстро менялось. Примечательно, что Путин даже пальцы несколько раз сжимал кулаки.

Кроме этого, Путин был напряжен, когда лидеры государств собрались вместе для совместного фото. Представители всех делегаций и глава Китая расслаблены и спокойно выглядели. И только российский президент сжимал губы и кулаки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, к чему может привести визит Путина в КНР . Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику (КНР), где примет участие в форуме "Один пояс – один путь". Ранее Путин рассыпался в похвалах китайскому лидеру Си Цзиньпину, а также заявил, что США якобы пытаются втянуть Европу в противостояние с Китаем. Между тем, в РФ официально признали, что получают от КНР беспилотники.




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