Путина ждет невиданный удар от Си: на Западе раскрыли впечатляющий сценарий

Встреча президента США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином может стать решающей в его стратегии завершения войны в Украине. Российская военная кампания в значительной степени зависит от поддержки Китая, и это делает китайский фактор ключевым в планах Трампа. Как отмечает The Telegraph, одной из стратегических задач его администрации является разрыв так называемого "партнерства без границ" между Москвой и Пекином.

Осознав, что прямой диалог с Кремлем не приносит результата, Трамп, по словам экспертов, может изменить подход и попытаться убедить Си Цзиньпина в том, что ослабление связей с Москвой выгодно самому Китаю. Это означает, что США могут действовать через Пекин, используя прагматичный характер русско-китайских отношений. Хотя Китай публично декларирует "дружбу без границ", на практике его отношения с Москвой в значительной степени базируются на экономических и стратегических интересах, а не на идеологической или политической солидарности.

Саммит Трампа и Си, запланированный в Южной Корее, может стать ключевым этапом в этой стратегии. От его результатов зависит, продолжит ли Китай поддерживать Путина в войне против Украины. Даже если прямое убеждение Москвы невозможно, США могут добиться перемен через экономические рычаги, заключив новое торговое соглашение с Китаем.

Если Вашингтон сможет установить более тесные отношения с Пекином, это скорее всего произойдет за счет России, особенно в энергетической сфере. Ограничение или сокращение поставок нефти в Китай приведет к снижению доходов Кремля, что ограничит способность финансировать военные операции. В таких условиях Путин может быть вынужден рассмотреть предложения Трампа по перемирию, что создает потенциал для стратегического прорыва в конфликте в Украине.

Как уже писали "Комментарии", Россия продолжает совершать воздушные удары по мирным городам Украины, применяя ракеты и дроны. Кроме того, оккупанты не отказываются от активных боевых действий на фронте, пытаясь закрепить себе более выгодные условия для предстоящих переговоров. Об этом в эфире Радио NV сообщил военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко.