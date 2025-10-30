logo_ukra

На Путіна чекає небачений удар від Сі: на Заході розкрили вражаючий сценарій
На Путіна чекає небачений удар від Сі: на Заході розкрили вражаючий сценарій

Адміністрація США ставить за стратегічне завдання розірвати «партнерство без кордонів» між Москвою та Пекіном.

30 жовтня 2025, 11:40
Зустріч президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном може стати вирішальною у його стратегії щодо завершення війни в Україні. Російська військова кампанія значною мірою залежить від підтримки Китаю, і саме це робить китайський фактор ключовим у планах Трампа. Як зазначає The Telegraph, одним із стратегічних завдань його адміністрації є розрив так званого "партнерства без кордонів" між Москвою та Пекіном.

На Путіна чекає небачений удар від Сі: на Заході розкрили вражаючий сценарій

Фото: з відкритих джерел

Усвідомивши, що прямий діалог із Кремлем не приносить результату, Трамп, за словами експертів, може змінити підхід і спробувати переконати Сі Цзіньпіна у тому, що послаблення зв’язків із Москвою вигідне самому Китаю. Це означає, що США можуть діяти через Пекін, використовуючи прагматичний характер російсько-китайських відносин. Хоч Китай публічно декларує "дружбу без кордонів", на практиці його взаємини з Москвою значною мірою базуються на економічних і стратегічних інтересах, а не на ідеологічній або політичній солідарності.

Саміт Трампа і Сі, запланований у Південній Кореї, може стати ключовим етапом у цій стратегії. Від його результатів залежить, чи продовжить Китай підтримувати Путіна у війні проти України. Навіть якщо пряме переконання Москви неможливе, США можуть домогтися змін через економічні важелі, уклавши нову торговельну угоду з Китаєм. 

Якщо Вашингтон зможе встановити більш тісні стосунки з Пекіном, це, швидше за все, відбудеться за рахунок Росії, особливо в енергетичній сфері. Обмеження або скорочення поставок нафти до Китаю призведе до зниження доходів Кремля, що у свою чергу обмежить здатність фінансувати військові операції. За таких умов Путін може бути змушений розглянути пропозиції Трампа щодо перемир’я, що створює потенціал для стратегічного прориву у конфлікті в Україні.

Як вже писали "Коментарі", Росія продовжує здійснювати повітряні удари по мирних містах України, застосовуючи ракети та дрони. Крім того, окупанти не відмовляються від активних бойових дій на фронті, намагаючись закріпити собі вигідніші умови для майбутніх переговорів. Про це в ефірі Радіо NV повідомив військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ Олександр Мусієнко.

 



