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Реакция Китая на военное сотрудничество России и Северной Кореи

Китай не отрицает военное сотрудничество России и Северной Кореи, в котором не видит угрозы.

сегодня, 14:55
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Автор:
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Slava Kot

Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не видит угрозы в военном сотрудничестве России и Северной Кореи. По его словам, обе страны должны самостоятельно решать, как развивать свои отношения.

Реакция Китая на военное сотрудничество России и Северной Кореи

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ", спикер МИД Китая Линь Цзянь ответил на вопрос о присутствии войск КНДР на территории России, которые могут быть использованы на войне в Украине, что может представлять угрозу эскалации.

"Россия и Северная Корея являются двумя независимыми и суверенными государствами, поэтому развитие их двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран", — ответил Линь и добавил, что у Китая нет детальной информации о сотрудничестве РФ и КНДР.

Далее китайский дипломат повторил официальную позицию КНР по урегулированию "украинского кризиса", именно так Китай называет полномасштабное вторжение России в Украину, в которой призвал к уменьшению масштабов военного конфликта и искать окончание войны через мирные переговоры.

"Позиция Китая по урегулированию "украинского кризиса" остается неизменной и заключается в преданности скорейшей деэскалации и политическому урегулированию разногласий", — добавил Линь Цзянь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Китая спросили о присутствии войск КНДР в Украине, на что получили неожиданную реакцию спикера МИД КНР Линь Цзяня.

Также "Комментарии" писали, как министерша иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи озвучила официальную позицию КНДР по поводу войны в Украине. По ее словам, Северная Корея готова поддерживать Путина и российскую армию в "священной войне" против Украины.



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