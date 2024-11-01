Реакция Китая на военное сотрудничество России и Северной Кореи

Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не видит угрозы в военном сотрудничестве России и Северной Кореи. По его словам, обе страны должны самостоятельно решать, как развивать свои отношения.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ", спикер МИД Китая Линь Цзянь ответил на вопрос о присутствии войск КНДР на территории России, которые могут быть использованы на войне в Украине, что может представлять угрозу эскалации.

"Россия и Северная Корея являются двумя независимыми и суверенными государствами, поэтому развитие их двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран", — ответил Линь и добавил, что у Китая нет детальной информации о сотрудничестве РФ и КНДР.

Далее китайский дипломат повторил официальную позицию КНР по урегулированию "украинского кризиса", именно так Китай называет полномасштабное вторжение России в Украину, в которой призвал к уменьшению масштабов военного конфликта и искать окончание войны через мирные переговоры.

"Позиция Китая по урегулированию "украинского кризиса" остается неизменной и заключается в преданности скорейшей деэскалации и политическому урегулированию разногласий", — добавил Линь Цзянь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Китая спросили о присутствии войск КНДР в Украине, на что получили неожиданную реакцию спикера МИД КНР Линь Цзяня.

Также "Комментарии" писали, как министерша иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи озвучила официальную позицию КНДР по поводу войны в Украине. По ее словам, Северная Корея готова поддерживать Путина и российскую армию в "священной войне" против Украины.