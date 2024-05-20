Реакция Китая на ядерный шантаж РФ: неожиданная правда

Роль Китая в ядерном сдерживании террористической России значительно преувеличена, считает руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта. По его словам, Кремль уже в течение двух лет проводит этот шантаж, а официальный Пекин ни разу прямо не осудил его действия.

Китай и Россия

При этом, когда Китай говорит о том, что он выступает категорически против ядерной войны, то не говорит абсолютно ничего нового, ведь эта позиция Пекина сформирована в доктрине еще много десятков лет назад.

В то же время эксперт указал, что Россия по вопросу ядерного шантажа движется вперед. В частности, она разместила тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Теперь же Кремль и Минск готовятся провести учения с использованием тактического ядерного оружия. Более того, по словам Пойты, в этих учениях будет участвовать и ракетный комплекс "Полонез", сделанный Китаем для Беларуси.

То есть, подчеркивает Пойта, на словах Китай говорит о том, что категорически против применения ядерного оружия, однако Россия и дальше продолжает свой ядерный шантаж, в том числе и с конкретными действиями по развертыванию ядерных носителей на территории Беларуси.

"И Китай ни разу хотя бы публично не высказывался против этих действий и никоим образом не пытается остановить Российскую Федерацию",

– подчеркнул Пойта и добавил, что, вероятно, Пекин не боится ядерного шантажа со стороны России.

Более того, по мнению эксперта, в КНР даже считают, что ядерный шантаж террористической России чрезвычайно эффективен. Китайцы считают, что с помощью такого шантажа Кремль сумел существенно замедлить поддержку странами Запада Украины и, таким образом, РФ получила стратегическое преимущество в войне и возможность закрепиться на временно оккупированных территориях.

"Китай, может быть, и опасается ядерной войны, но он понимает, что Российская Федерация, вероятнее всего, ее не начнет. И ядерный шантаж для него, в конце концов, не играет серьезной роли. Напротив, это запугивает Запад. И это то, что нужно Китаю для того, чтобы запугать Запад в случае войны в Тайваньском проливе”,

– считает Пойта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ регулярно шантажирует Запад ядерным оружием, и этих угроз даже боится глава США Джо Байден.