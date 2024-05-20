Реакция Китая на ядерный шантаж РФ: неожиданная правда

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Роль Китая в ядерном сдерживании террористической России значительно преувеличена, считает руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта. По его словам, Кремль уже в течение двух лет проводит этот шантаж, а официальный Пекин ни разу прямо не осудил его действия.
Китай и Россия
При этом, когда Китай говорит о том, что он выступает категорически против ядерной войны, то не говорит абсолютно ничего нового, ведь эта позиция Пекина сформирована в доктрине еще много десятков лет назад.
В то же время эксперт указал, что Россия по вопросу ядерного шантажа движется вперед. В частности, она разместила тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Теперь же Кремль и Минск готовятся провести учения с использованием тактического ядерного оружия. Более того, по словам Пойты, в этих учениях будет участвовать и ракетный комплекс "Полонез", сделанный Китаем для Беларуси.
То есть, подчеркивает Пойта, на словах Китай говорит о том, что категорически против применения ядерного оружия, однако Россия и дальше продолжает свой ядерный шантаж, в том числе и с конкретными действиями по развертыванию ядерных носителей на территории Беларуси.
Более того, по мнению эксперта, в КНР даже считают, что ядерный шантаж террористической России чрезвычайно эффективен. Китайцы считают, что с помощью такого шантажа Кремль сумел существенно замедлить поддержку странами Запада Украины и, таким образом, РФ получила стратегическое преимущество в войне и возможность закрепиться на временно оккупированных территориях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ регулярно шантажирует Запад ядерным оружием, и этих угроз даже боится глава США Джо Байден.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!