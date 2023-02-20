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Реакция Китая на замечания США по поставкам оружия в Россию

Китай отреагировал на обеспокоенность Соединенных Штатов, намекнувших о возможных поставках оружия из Пекина в Москву.

сегодня, 11:35
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Автор:

Slava Kot

Министерство иностранных дел Китая 20 февраля отреагировало на обеспокоенность США по поводу возможной поставки оружия для Российской Федерации. Представители Китая отметили, что "не имеют права читать лекции". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Реакция Китая на замечания США по поставкам оружия в Россию

Спикер МИД Ван Вэньбинь. Фото из открытых источников

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 19 февраля, что Соединенные Штаты озабочены и позицией Пекина, рассматривающего возможность поставлять России оружие. В разговоре с журналистами спикер МИД Ван Вэньбинь сказал, что Китай будет самостоятельно решать вопросы отношений с РФ и не нуждается в консультациях от США.


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"Американская сторона не имеет квалификации читать лекции Китая, и мы никогда не примем диктату или даже принудительное давление США на китайско-российские отношения", — сказал Ван Вэньбинь.

В ходе разговора Вэньбинь также успел обвинить США, китайский чиновник намекнул на поставки оружия в Украину из Соединенных Штатов.

"Кто призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет противостояние?", — говорит Ван Вэньбинь.

Следует напомнить, что Китай и Россия имеют тесные экономические связи. Пекин покупает дешевые энергоресурсы у Москвы и не осуждает российскую агрессию против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что слова российского бизнесмена Ходорковского, предупреждающего поражение Украины, ведь это может спровоцировать войну между США и Китаем. Азиатская страна заинтересована распространить свое влияние на Тайвань.

Также "Комментарии" писали о руководстве Китая, которое обвиняет США в шпионаже воздушными шарами в своем пространстве.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-2-20-23/index.html
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