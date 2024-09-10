За существенную военную поддержку в войне против Украины Кремль начал делиться с Китаем секретными технологиями, связанными с подлодками, ракетами и другими видами современного вооружения.

РФ и Китай усиливают сотрудничество. Фото из открытых источников

Как пишет издание Politico, об этом рассказал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл после встречи в Брюсселе с коллегами из стран Евросоюза и НАТО.

Напомним, ранее США утверждали, что Китай поставляет в Россию технологии двойного назначения, перенаправляет западную электронику и предоставляет оборудование, которое можно использовать для производства вооружений. Теперь Пекин передает РФ не только технологии двойного назначения, а взамен получает секретные технологии, заявил заместитель госсекретаря США.

"Если раньше Россия опасалась делиться с Китаем новейшими военными технологиями, то теперь начала это делать и оказывает поддержку в отраслях, в которых раньше явно не хотела напрямую взаимодействовать с Китаем", — заявил Курт Кэмпбелл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в конце августа достигла тактического продвижения под городом Угледар в Донецкой области. Британские аналитики отметили, что Россия уже неоднократно пыталась наступать на Угледар, что заканчивалось большими потерями и малыми территориальными достижениями. Однако в августе 2024 года российские силы достигли продвижения с востока и запада от Угледара, взяв под контроль соседнее село Пречистовка и ведя бои за Водяное.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на поставки Ираном баллистических ракет России Запад должен активизировать свои действия в оборонном секторе и увеличить помощь Украине, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ считает, что коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам и конфликтам, тогда как Запад, похоже, готовится проиграть.