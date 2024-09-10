logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай РФ передала Китаю секретные военные технологии: что получила взамен
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ передала Китаю секретные военные технологии: что получила взамен

За помощь в войне против Украины Россия передала Китаю секретные военные технологии

сегодня, 23:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

За существенную военную поддержку в войне против Украины Кремль начал делиться с Китаем секретными технологиями, связанными с подлодками, ракетами и другими видами современного вооружения.

РФ передала Китаю секретные военные технологии: что получила взамен

РФ и Китай усиливают сотрудничество. Фото из открытых источников

Как пишет издание Politico, об этом рассказал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл после встречи в Брюсселе с коллегами из стран Евросоюза и НАТО.

Напомним, ранее США утверждали, что Китай поставляет в Россию технологии двойного назначения, перенаправляет западную электронику и предоставляет оборудование, которое можно использовать для производства вооружений. Теперь Пекин передает РФ не только технологии двойного назначения, а взамен получает секретные технологии, заявил заместитель госсекретаря США.

"Если раньше Россия опасалась делиться с Китаем новейшими военными технологиями, то теперь начала это делать и оказывает поддержку в отраслях, в которых раньше явно не хотела напрямую взаимодействовать с Китаем", — заявил Курт Кэмпбелл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в конце августа достигла тактического продвижения под городом Угледар в Донецкой области. Британские аналитики отметили, что Россия уже неоднократно пыталась наступать на Угледар, что заканчивалось большими потерями и малыми территориальными достижениями. Однако в августе 2024 года российские силы достигли продвижения с востока и запада от Угледара, взяв под контроль соседнее село Пречистовка и ведя бои за Водяное.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на поставки Ираном баллистических ракет России Запад должен активизировать свои действия в оборонном секторе и увеличить помощь Украине, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ считает, что коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам и конфликтам, тогда как Запад, похоже, готовится проиграть.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/united-states-accuse-china-help-russia-war-kurt-campbell/
Теги:

Новости

Все новости