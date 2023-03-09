Ролевые «игры» Путина и Цзиньпина: Кто доминирует в российско-китайских отношениях

Китай занял доминантную позицию в отношениях с Россией. Политическая изоляция РФ продолжается. Об этом в Телеэфире рассказал политолог Владимир Фесенко, пишут "Комментарии".



Китай пользуется ослаблением России в геополитике

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“Я не думаю, что Путин что-то обещал. По случаю Китай, воспользовавшись ослаблением России, сам все, что нужно, отнимет. И пока Китай пользуется ослаблением России, покупает по дешевке российские газ, нефть и другие природные ресурсы. Именно здесь Китай использует Россию как младшего партнера. Вообще роли поменялись. Если до 24 февраля прошлого года до начала российского вторжения Россия и Китай выступали как формально равноправные партнеры, то сейчас доминирует явно Китай. И очень заметно, что и российские руководители буквально в рот заглядывают китайцам сплошные комплименты с их стороны. Потому что зависимость от Китая", – сказал он.

Потому, констатирует политолог, Россия очень заинтересована в усилении противостояния между Китаем и США.

“Россия может провоцировать, по своим разведданным, которые они предоставляют китайцам, они могут усиливать это противостояние. Но Китай, я думаю, сейчас поднимает ставки, но все-таки принимает во внимание, что прямое противостояние с США и Западом может очень дорого обойтись Китаю”, — отметил Фесенко.

Он напомнил, что у Путина в союзниках остался Александр Лукашенко, а также страны Северной Кореи, Иран.

Это коалиция одиозных политических режимов. Потому что даже Китай во время голосования резолюции в ООН не поддерживает Россию напрямую. Он не поддерживает и резолюцию, предлагаемую Украиной и Западом, но не голосует вместе с Россией против, он содержится. И то же делают формальные союзники России на постсоветском пространстве. Поэтому действительно политическая изоляция России проявляется в том, что непосредственно ее поддерживают либо самые одиозные политрежимы в мире, либо зависящие от нее страны — Беларусь, Никарагуа, Эритрея, сам перечень этих стран вызывает сарказм. У Путина в этом плане проблемы, но, к сожалению, это агрессивные режимы и вызов демократическому миру — такова коалиция самых авторитарных режимов мира", — говорит Фесенко.

Политолог уточнил, что возможности для Путина все более и более ограничены. Но то, что он делает, например сотрудничество с Ираном, вызывает обеспокоенность у соседей Ирана.

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