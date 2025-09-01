Россиян ждало разочарование после санкций ЕС: чем ответил китайский банк

Китайский Heihe Rural Commercial Bank, попавший под санкции ЕС, перестал принимать платежи из России.

Китайские банки. Фото: из открытых источников

Информацию раскрыли собеседники в двух российских банках и четыре импортера, столкнувшиеся с проблемой.

Heihe Rural Commercial Bank был в числе последних китайских банков, готовых открывать корреспондентские счета для российских кредитных учреждений, не попавших под санкции.

Совет ЕС 19 июля ввел санкции против Heihe за якобы предоставление услуг, связанных с криптоактивами и существенно подрывающих цель антироссийских ограничений. Решение вступило в силу 9 августа, с этого момента лицам ЕС запрещено участвовать в любых операциях с китайским банком.

Ранее прекращения работы других китайских банков на Heihe Rural перешла часть российского малого и среднего бизнеса.

В течение месяца после введения новых ограничений платежи в банке Heihe производились в обычном режиме, но на прошлой неделе возникли проблемы и банк перестал принимать деньги.

Вместе с Heihe Rural Commercial Bank под европейские санкции попал еще один китайский банк — Suifenhe Rural Commercial Bank, который также был важным для РФ, поскольку соглашался также открывать корреспондентские счета для российских банков.

Хорошие деловые отношения Китая с Россией ранее уже приводили к тому, что некоторые китайские банки попадали под аналогичные санкции со стороны США. Это заставило их пересмотреть клиентские портфели и бизнес-подходы.

В начале прошлого года несколько китайских государственных банков ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США разрешили применять вторичные санкции к зарубежным финансовым учреждениям, поддерживающим военные усилия Москвы в Украине.

В феврале 2022 года Industrial & Commercial Bank of China и Bank of China начали ограничивать финансирование поставок российских товаров, несмотря на то что тогдашние западные санкции не касались энергетического сектора России. Крупнейшие государственные банки Китая также имеют опыт соблюдения предыдущих санкций США против Ирана и Северной Кореи, чтобы избежать отключения от долларовой системы.

