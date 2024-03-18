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Саммит мира: в Китае ответили, готовы ли подтвердить свое участие

Китай все еще рассматривает возможность участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии

сегодня, 10:42
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Кравцев Сергей
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Китай пока не принял окончательного решения по участию в Глобальном саммите мира. При этом Пекин обязуется рассмотреть возможность такого участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине, которую нейтральная Швейцария планирует провести в ближайшие месяцы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Китая в Швейцарии Ван Шитин, сообщает газета "Neue Zuercher Zeitung".

Саммит мира: в Китае ответили, готовы ли подтвердить свое участие

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай выступает за продвижение мирных переговоров и всегда был привержен этому. И мы также представили стратегию политического прекращения конфликта: необходимо уважать территориальный суверенитет всех стран и соблюдать Устав ООН", — сказал дипломат.

Ван Шитин добавил, все стороны должны работать над прекращением войны.

"Мы должны не допустить, чтобы кризис усугубился или даже вышел из-под контроля. Мы внимательно следим за украинской конференцией, которую примет Швейцария, и рассматриваем возможность участия", — добавил посол.

Ван Шитин подчеркнул, что нужно "поддержать Россию и Украину в скорейшем возобновлении прямого диалога, чтобы можно было постепенно деэскалировать ситуацию".

Читайте также на портале "Комментарии" — Швейцария пригласила Китай принять участие в глобальном "саммите мира". Тот пока не дал внятного ответа, зато продолжает обсуждать с РФ некое общее будущее. Насколько видение этого будущего могло измениться у Пекина, куда два года назад приезжал Путин, похоже, утверждать свой план вторжения в Украину? Что на данный момент можно сказать о позиции Китая – и под влиянием каких факторов она способна измениться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.nzz.ch/schweiz/wir-hoffen-dass-die-schweiz-auch-in-zukunft-an-ihrer-neutralitaet-festhaelt-ld.1822376
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