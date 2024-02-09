Почему крайне важно участие Китая в глобальном "саммите мира": какую позицию займет Пекин

Швейцария пригласила Китай принять участие в глобальном "саммите мира". Тот пока не дал внятного ответа, зато продолжает обсуждать с РФ некое общее будущее. Насколько видение этого будущего могло измениться у Пекина, куда два года назад приезжал Путин, похоже, утверждать свой план вторжения в Украину? Что на данный момент можно сказать о позиции Китая – и под влиянием каких факторов она способна измениться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Китай. Фото: из открытых источников

У Китая возрастает мотивация для мирного урегулирования в Украине

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов рассуждает так:

После встречи, осенью того же года, Россия выдвинула ультиматум НАТО и начала подготовку к вторжению в Украину". "Уже в этом году может состояться Глобальный саммит мира с участием лидеров государств. Предварительно, местом его проведения станет Женева, известная своими подобными мероприятиями. Именно там находятся штаб-квартиры многих международных организаций, в том числе подразделения ООН. В 2021 году в Женеве состоялась встреча Джо Байдена и Владимира Путина, на которой обсуждались вопросы геополитических притязаний Российской Федерации

На Глобальном саммите мира, продолжает эксперт, лидеры должны утвердить план мирного урегулирования, который базируется на "формуле мира Владимира Зеленского". В течение прошлого года, напоминает он, проведен ряд консультаций и групповых встреч, и по большинству пунктов "формулы мира" достигнуто взаимопонимание и прогресс.

"Участие Китая в мирном урегулировании в Украине является критически важным, – уверен Игорь Попов. – Именно Китай многие незападные страны рассматривают как ориентир для принятия своих политических решений. И он проявляет заинтересованность в участии в миротворческих переговорах. Но, конечно, хочет признания своих заслуг и получения политических дивидендов. Китай уже пытался продемонстрировать свои способности в дипломатическом урегулировании отношений Саудовской Аравии и Ирана. Но сейчас то соглашение находится под угрозой срыва из-за войны Запада с хуситами".

В то же время, отмечает эксперт, сейчас открывается интересное окно возможностей для более активного вовлечения Китая в переговоры с учетом украинских интересов.

воспринято в Китае довольно критично. Карлсон продвигает трампистский подход в отношениях с Китаем – и это предусматривает обострение торговой войны и конфронтацию. Поэтому почти официальные празднования китайского Нового Года в России (а именно с поздравлением с Новым Годом по китайскому календарю – 10 февраля – Путин звонил Си Цзиньпину) не могут смягчить эффект от столь прямых контактов с близким к Трампу лицом", – поясняет Игорь Попов. "Интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону

Он также обращает внимание, что на следующей неделе состоится Мюнхенская конференция по безопасности. Ожидается участие в том числе китайского министра иностранных дел Ван И.

Вопрос мирного урегулирования в Украине будет одним из ключевых. От Китая ожидают конструктивных предложений по поводу мирного плана. Тем более что в апреле планируется визит немецкого канцлера Олафа Шольца в Пекин, во время которого будет обсуждаться усиление экономического сотрудничества между Германией и Китаем", – подчеркивает эксперт. "Уже известно, что российская делегация не получила приглашения

Ведение войны против Украины серьезно ослабило Россию, отмечает он. А западные санкции помогли китайским компаниям занять технологические ниши на российском рынке.

"Сейчас у Китая возрастает мотивация для мирного урегулирования в Украине. Именно Китай может стать одним из посредников в установлении контактов с Кремлем, и в учете украинских предложений в архитектуре послевоенного мира", – резюмирует Игорь Попов.

Пока не видно готовности Китая реально добиваться прекращения войны в Украине

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что Китай как один из полюсов мира в каком-то формате должен принимать участие в вариантах окончания российско-украинской войны.

"Но готов ли Китай сейчас к этому – вопрос. Пока задача Пекина, похоже, заключается в создании как можно большего числа точек напряжения для США по всему миру. Для того, чтобы распорошить силы Штатов. В этой логике Китаю выгодно поддерживать РФ, чтоб та продолжала войну в Украине. Поддерживать разными способами, но не попадая под санкции. Цель — чтоб ресурсы США и союзников истощались", – поясняет Тарас Загородний.

Не исключено, отмечает он, что Китай негласно поддержит и вероятную российскую атаку на страны НАТО.

Опять же, ради создания новых точек напряжения", – подчеркивает эксперт. "Ему интересно разрушение этого блока, чтоб показать неспособность США исполнять обязательства перед союзниками. Особенно в свете того, что Штаты пытаются построить подобный безопасностный блок в Азии (AUKUS – трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США). Не исключено, что Китай поддержит эскалацию со стороны КНДР (Северная Корея) против Южной Кореи

К сожалению, констатирует он, пока не видно готовности Китая реально добиваться прекращения войны в Украине – справедливого мира, не по "хотелкам" Кремля.

"Китайское руководство видит целью глобальное доминирование своей страны во всем мире. И для этого продолжит максимально ослаблять США, имея к тому же виды на Тайвань, – считает Тарас Загородний. – Соответственно, входить в некие глобальные переговоры о мире Китай сейчас вряд ли станет. Он считает, что будет и лучшее время для такого. Тем более, что в КНР сейчас проблемы с экономикой, там падают внутренние индексы. В то же время, есть вероятность, что внутреннюю нестабильность китайское руководство попытается перенести на внешний контур".

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