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Санкции Запада бьют по РФ: Китай бросил Россию в важной отрасли

Совместный проект Китая и России прекратил свое существование. В КНР будут работать без вмешательства Москвы.

сегодня, 12:33
Автор:
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Slava Kot
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Китайская аэрокосмическая компания COMAC недавно прекратила сотрудничество с российской Объединенной авиационной корпорацией по проекту строительства коммерческого самолета нового поколения CR929. Этот самолет должен был стать конкурентом для западных аналогов Airbus и Boeing.

Санкции Запада бьют по РФ: Китай бросил Россию в важной отрасли

Проект китайско-российского самолета CR929. Фото из открытых источников

Соглашение о сотрудничестве по разработке и производству самолета CR929 было подписано в 2014 году во время визита президента России Владимира Путина в Пекин. Это было крупнейшее соглашение в области авиации между РФ и КНР, которое оценивалось в 50 млрд долларов. Согласно ему, самолет должен был быть создан в 2027 году.


В сентябре 2017 года проект получил название CR929, где первые буквы означают Китай и Россию. Цифра 9 в китайской традиции ассоциируется с долголетием и вечностью, а 2 указывает двух партнеров. Однако сотрудничество между Китаем и Россией оказалось не столь длительным.

В июне 2023 года на Парижском авиасалоне Китай представил большую фотографию самолета под названием C929, что указывает на отсутствие России в проекте.

Согласно предварительным договоренностям, Россия должна была изготовлять крылья и двигатели для самолета, а Китай корпус и хвостовую часть. Однако в 2022 году Россия начала войну против Украины, а санкции повлияли на общий российско-китайский проект. Китайская аэрокосмическая компания COMAC заявила, что теперь самостоятельно может собрать самолет, а сотрудничество с Россией не является критической необходимостью. В России указывают, что их доля в проекте значительно уменьшилась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне массово готовятся разбирать свои поезда.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского рассказали, что действительно предлагает Россия Украине в мирных переговорах.



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