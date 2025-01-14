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Санкции заработали: Китай и Индия ищут альтернативу нефти из РФ

Китай и Индия срочно ищут нефть на Востоке и в Африке после введения санкций против России

сегодня, 00:15
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Марьян Ощановский

Китайские и индийские компании ищут источники поставок нефти после введения новых ограничений США против нефтяного российского экспорта.

Санкции заработали: Китай и Индия ищут альтернативу нефти из РФ

Запад ввел санкции против нефтяных компаний из РФ. Фото из открытых источников

Как известно, под санкции попали "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", их дочерние структуры и 183 судна, перевозившие российскую нефть. Многие из этих танкеров использовали для доставки нефти в Индию и Китай, которые стали крупнейшими потребителями российской нефти после введения 2022 года западных санкций. Некоторые суда также перевозили нефть из Ирана.

По словам трейдеров, введенные меры привели к перебоям в торговле подсанкционной нефтью, заставив китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы вернуться к закупкам нефтяной не попавшей под ограничения, сокращению предложения и росту премий за спотовые поставки из стран Ближнего Востока, Африки и Бразилы.

Отмечается, что ранее закупавшая российский сорт ВСТО китайская компания Yulong в последние недели законтрактовала два миллиона баррелей ангольской нефти Girassol и Nemba и два миллиона баррелей бразильской нефти Buzios и Tupi, а теперь ведет переговоры о поставках нефти из Западной Африки и Канады.

Индийские компании, до объявления санкций закупавшие ближневосточную нефть на спотовом рынке, все еще ищут новые источники, в частности в Омане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининградская область РФ исторически является частью Малой Литвы. В ответ на заявление литовского президента первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сказал, что все Балтийские страны должны принадлежать России. "Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно — нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи", — заявил депутат.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/29064
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