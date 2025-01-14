Санкции заработали: Китай и Индия ищут альтернативу нефти из РФ

Китайские и индийские компании ищут источники поставок нефти после введения новых ограничений США против нефтяного российского экспорта.

Запад ввел санкции против нефтяных компаний из РФ. Фото из открытых источников

Как известно, под санкции попали "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", их дочерние структуры и 183 судна, перевозившие российскую нефть. Многие из этих танкеров использовали для доставки нефти в Индию и Китай, которые стали крупнейшими потребителями российской нефти после введения 2022 года западных санкций. Некоторые суда также перевозили нефть из Ирана.

По словам трейдеров, введенные меры привели к перебоям в торговле подсанкционной нефтью, заставив китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы вернуться к закупкам нефтяной не попавшей под ограничения, сокращению предложения и росту премий за спотовые поставки из стран Ближнего Востока, Африки и Бразилы.

Отмечается, что ранее закупавшая российский сорт ВСТО китайская компания Yulong в последние недели законтрактовала два миллиона баррелей ангольской нефти Girassol и Nemba и два миллиона баррелей бразильской нефти Buzios и Tupi, а теперь ведет переговоры о поставках нефти из Западной Африки и Канады.

Индийские компании, до объявления санкций закупавшие ближневосточную нефть на спотовом рынке, все еще ищут новые источники, в частности в Омане.

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