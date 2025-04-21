Война с США набирает обороты: от чего Китай предостерег другие страны

Официальный Пекин предостерег страны от заключения сделок с США, которые могут нанести ущерб интересам Пекина. Тем самым Китай повышает ставки в торговой войне с Вашингтоном, показывая, что в ходе противостояния могут пострадать страны, которые станут союзниками Вашингтона. Об этом сообщает Bloomberg.

Китай. Фото: из открытых источников

Министерство торговли КНР заявило, что, хотя Пекин уважает решение странами своих торговых споров с США, он "решительно выступает против любой стороны, которая достигнет соглашения в ущерб интересам Китая".

Если это произойдет, Пекин "никогда не примет этого и решительно примет ответные контрмеры", добавило министерство.

"Китай готов укреплять солидарность и координацию со всеми сторонами, совместно реагировать и противостоять односторонним актам запугивания", — говорится в заявлении.

Ультимативное предупреждение появилось в то время, как страны готовятся к переговорам с США, чтобы добиться сокращений или освобождений от масштабных тарифов, которые президент Дональд Трамп ввел и позже приостановил для примерно 60 торговых партнеров. Взамен Вашингтон предлагает им ограничить торговлю с Китаем, чтобы сдерживать производственную мощь Пекина и гарантировать, что страна не найдет способов обойти тарифы.

Главные экономические советники Трампа обсуждают возможность попросить другие страны ввести так называемые вторичные тарифы — по сути, денежные санкции — на импорт из некоторых стран с тесными связями с Китаем. Вашингтон также хочет, чтобы торговые партнеры воздерживались от покупки избыточных товаров из Китая.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай хочет увидеть ряд шагов со стороны администрации президента Дональда Трампа, прежде, чем Пекин даст добро на торговые переговоры с США. Пока что Пекин не готов говорить с Вашингтоном, пока тот продолжает вести диалог в ультимативном тоне, сообщил источник агентства в Пекине. Речь может идти идет о "невежественных" заявлениях вице-президента Джей Ди Вэнса о "китайских крестьянах".



