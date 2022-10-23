Си Цзиньпин еще на пять лет у власти Китая: что это значит для мира и Украины

Лидер Китая Си Цзиньпин переизбран генсеком Компартии Китайской Народной Республики (КНР), сообщает Reuters. Это будет его третий – беспрецедентный – срок на данном посту. Решение принято по итогам первого пленума ЦК Компартии. Что означает такое назначение? Что необходимо понять Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Курс Китая будет проходить в том же русле, что и ранее

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли акцентирует, что впервые со времен Дэн Сяопина в КНР появился лидер, который будет третий срок подряд находиться у власти.

"А, если еще и принять во внимание те изменения, которые внесены в устав Компартии Китая во время съезда, а также состав Политбюро, можно говорить, что появился новый "кормчий", в руках которого сосредоточена вся власть в КНР. И в этом смысле символично, что во время завершающего дня съезда из зала вывели бывшего лидера Китая – Ху Цзиньтао, возглавлявшего страну в период с 2003 по 2013 год и считавшегося главным конкурентом Си Цзиньпина. Такие символические шаги должны были продемонстрировать, что позиции Си крепки, что именно он будет принимать все решения в Китае. Даже робким признакам демократии, которые присутствовали, настал конец", – считает эксперт.

По его мнению, на внешней арене КНР будет пока вести весьма осторожную политику. Существующий миропорядок выгоден Китаю, уверен Максим Яли. Особенно, учитывая его зависимость от американского и европейского рынков.

"Учитывая это, каких-то резких движений от Пекина в обозримой перспективе я не ожидаю. В том числе — попыток вернуть Тайвань военным путем. Курс Китая будет проходить в том же русле, что и ранее, – прогнозирует политолог. – Что касается Украины, то ей, как минимум, необходимо как можно быстрее назначить посла в КНР. Это вторая экономика мира, один из крупнейших рынков для украинского экспорта. А мы всё еще не имеем там посла. Хоть это неимоверно важно, в том числе в ракурсе российско-украинской войны. Нам необходимо иметь каналы постоянной связи с Пекином. Чтобы тот, как минимум, придерживался нейтралитета и не оказывал прямой военной и финансовой поддержки РФ в войне с Украиной".

Украине следует выстраивать гибкую, взаимовыгодную систему взаимоотношений с Китаем

По словам эксперта Украинского института политики Владислава Дзивидзинского, назначение Си Цзиньпина на третий срок является беспрецедентным. В новейшей политике современно Китая, поясняет он, никто еще не правил 15 лет. А потому имеем однозначное укрепление партии в целом и Си Цзиньпина – в частности.

"Стоит отметить, что внутри самой партии было военизированное крыло, которое пыталось составить конкуренцию Си. Оно поддерживает военное вторжение в Тайвань ("дабы неповадно было") для демонстрации силы и военного могущества Китая. Но эти порывы удалось погасить, – отмечает он. – При этом надо понимать, что последние циклы мировой политики ознаменовались резкой сменой элит. Как пример – Трюдо в Канаде, Макрон во Франции, Зеленский в Украине. Приход новых лиц – молодых, энергичных, с иным мировоззрением – серьезно повлияло на общий геополитический расклад. Но в КНР такого не произошло".

Владислав Дзивидзинский предполагает, что политика официального Пекина в обозримом будущем не изменится. Будет особое мнение КНР по тем или иным процессам, его особый статус как одного из геополитических центров мира. При этом – уход от прямых конфликтов, особенно тех, что непосредственно не касаются Китая (типа российско-украинской войны). Плюс – попытки сохранить рынки сбыта (что крайне важно для экономики КНР) с европейскими и американскими странами.

"Но при этом, мировая политика сильно меняется, а КНР за этим явно не поспевает. Как следствие – там вполне возможен внутренний кризис (как политический, так и экономический). К тому же, коллективный Запад четко дал понять Си Цзиньпину, что попытка военного присоединения Тайваня чревата конфликтом мирового масштаба. Плюс – любая поддержка РФ делает Китай токсичным, что также ударит по нему. И сильно", – отмечает эксперт.

Украина для всего мира, в частности для КНР, является страной-партнером США, поясняет он. И потому любые прямые контакты с официальным Киевом рассматриваются Пекином как сближение с Вашингтоном. Чего он не может себе позволить.

"Тут нашей стране не очень повезло, так что на поддержу КНР рассчитывать не стоит, – говорит Владислав Дзивидзинский. – В то же время, РФ всё более явно катится на дно, становится токсичной. И повторять ее судьбу КНР не хочет. Соответственно, Китаю придется искать коммуникаторов с Западным миром. И Украина, находящаяся сейчас в центре внимания, вполне может стать таким коммуникатором. Частично компенсировав за счет КНР потерю рынков в РФ. Ведь по завершению войны мы станем великолепным объектом для потенциальных инвестиций. Чем Китай, скорее всего, постарается воспользоваться".

Так что, подчеркивает политолог, нам следует выстраивать гибкую, взаимовыгодную систему взаимоотношений с Китаем. Укрепляя связи между Киевом и Пекином, что позволит в послевоенный период рассчитывать на приток китайских инвестиций, технологий, в чём мы, безусловно, заинтересованы. Как и в увеличении украинского экспорта в КНР.

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