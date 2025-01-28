Си Цзиньпин готовит себе преемника: кто станет будущим главой КНР

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Кравцев Сергей
Глава КНР Си Цзиньпин, в отличии от Путина и Лукашенко, которые боятся даже представить себе, что у власти может оказаться кто-то другой, недавно сделал важные кадровые назначения на ключевые руководящие должности в КНР. Эти действия могут свидетельствовать о подготовке его преемника, которым может стать один из молодых чиновников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
В этом году правительство Си Цзиньпина намерено осуществить ряд перестановок, которые позволят впервые увидеть молодое поколение чиновников, которые станут следующими высшими лидерами страны. Как отмечает агентство, 20% управленческих позиций в Китае в ближайшее время будет обновлено.
По мнению аналитиков, к 2030-м годам эти молодые лидеры достигнут возраста около 60 лет – пика карьеры для китайских госслужащих.
С большой вероятностью можно сказать, что преемник Си – самый молодой губернатор в Китае Лю Цзе. Он возглавляет богатую прибрежную провинцию Чжэцзян. Впрочем, возможен и другой сценарий.
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