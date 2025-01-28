Си Цзиньпин готовит себе преемника: кто станет будущим главой КНР

Глава КНР Си Цзиньпин, в отличии от Путина и Лукашенко, которые боятся даже представить себе, что у власти может оказаться кто-то другой, недавно сделал важные кадровые назначения на ключевые руководящие должности в КНР. Эти действия могут свидетельствовать о подготовке его преемника, которым может стать один из молодых чиновников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В этом году правительство Си Цзиньпина намерено осуществить ряд перестановок, которые позволят впервые увидеть молодое поколение чиновников, которые станут следующими высшими лидерами страны. Как отмечает агентство, 20% управленческих позиций в Китае в ближайшее время будет обновлено.

По мнению аналитиков, к 2030-м годам эти молодые лидеры достигнут возраста около 60 лет – пика карьеры для китайских госслужащих.

"Чем дольше Си Цзиньпин остаётся у власти, тем больше вероятность, что его будущий преемник будет среди представителей поколения после семидесятых", — заявил Нил Томас из Центра анализа Китая в Институте политики азиатского общества.

С большой вероятностью можно сказать, что преемник Си – самый молодой губернатор в Китае Лю Цзе. Он возглавляет богатую прибрежную провинцию Чжэцзян. Впрочем, возможен и другой сценарий.

"Также возможно, что Си Цзиньпин нарушит больше норм и сохранит своих близких союзников у власти гораздо дольше традиционного пенсионного возраста, открыв новую эру политики старых людей в Пекине", — отметил Томас.

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