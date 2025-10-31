Си Цзиньпин готовится к серии важных переговоров: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Китайский лидер Си Цзиньпин планирует провести переговоры лидерами Канада, Японии, Таиланда после заключения неустойчивого торгового перемирия с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Reuters".
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Отмечается, что соглашение, заключенное непосредственно перед отъездом президента США Дональда Трампа из Южной Кореи, который пропустил двухдневный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC), приостановит дальнейшие ограничения на экспорт редкоземельных элементов из Китая, которые угрожали заблокировать глобальные цепи поставок.
Укрепление цепей поставок является ключевым вопросом нынешних переговоров APEC, проходящих в городе Кенджу. Экономическое объединение, в которое входит 21 страна, имеет целью поощрять сотрудничество и уменьшать барьеры для торговли и инвестиций, хотя решения, принятые на встречах, не являются обязательными, а достичь консенсуса становится все сложнее.
На саммите США представляет министр финансов США Скотт Бессент после отлета Трампа в Штаты.
В связи с отсутствием Трампа внимание приковано к Си, который, как ожидается, проведет первые переговоры с новоизбранным премьером Японии Санаэ Такаичи.
По информации источников, знакомых с этим вопросом, лидеры должны провести переговоры в пятницу. Перед отъездом на саммит в четверг Такаичи сообщила журналистам, что готовятся к встрече с Си.
"Reuters" отмечает, что хотя отношения между историческими соперниками в последние годы стали более стабильными, неожиданное назначение Такаичи первой женщиной-лидером Японии может осложнить отношения из-за ее националистических взглядов и жесткой политики безопасности.
Читайте также на портале "Комментарии" — чем для Украины закончилась встреча Трампа и Си: как Киеву выстраивать отношения с Пекином.