Си Цзиньпин готовится к серии важных переговоров: детали

Китайский лидер Си Цзиньпин планирует провести переговоры лидерами Канада, Японии, Таиланда после заключения неустойчивого торгового перемирия с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Reuters".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что соглашение, заключенное непосредственно перед отъездом президента США Дональда Трампа из Южной Кореи, который пропустил двухдневный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC), приостановит дальнейшие ограничения на экспорт редкоземельных элементов из Китая, которые угрожали заблокировать глобальные цепи поставок.

Укрепление цепей поставок является ключевым вопросом нынешних переговоров APEC, проходящих в городе Кенджу. Экономическое объединение, в которое входит 21 страна, имеет целью поощрять сотрудничество и уменьшать барьеры для торговли и инвестиций, хотя решения, принятые на встречах, не являются обязательными, а достичь консенсуса становится все сложнее.

"По мере того, как система свободной торговли претерпевает кардинальные изменения, глобальная экономическая неопределенность углубляется, а торговля и инвестиции теряют импульс", – заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мэн перед лидерами, собравшимися на открытии саммита в пятницу.

На саммите США представляет министр финансов США Скотт Бессент после отлета Трампа в Штаты.

"Изменения, которых не было в течение столетия, ускоряются по всему миру", – заявил Си в речи перед собравшимися лидерами, призывая к защите многосторонней торговой системы и углублению экономического сотрудничества.

В связи с отсутствием Трампа внимание приковано к Си, который, как ожидается, проведет первые переговоры с новоизбранным премьером Японии Санаэ Такаичи.

По информации источников, знакомых с этим вопросом, лидеры должны провести переговоры в пятницу. Перед отъездом на саммит в четверг Такаичи сообщила журналистам, что готовятся к встрече с Си.

"Reuters" отмечает, что хотя отношения между историческими соперниками в последние годы стали более стабильными, неожиданное назначение Такаичи первой женщиной-лидером Японии может осложнить отношения из-за ее националистических взглядов и жесткой политики безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем для Украины закончилась встреча Трампа и Си: как Киеву выстраивать отношения с Пекином.



