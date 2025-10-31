Сі Цзіньпін готується до серії важливих переговорів: деталі

Рубрики
Кравцев Сергей
Китайський лідер Сі Цзіньпін планує провести переговори лідерами Канада, Японії та Таїланду після укладання нестійкого торгового перемир'я з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Reuters.
Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що угода, укладена безпосередньо перед від'їздом президента США Дональда Трампа з Південної Кореї, який пропустив дводенний саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), призупинить подальші обмеження на експорт рідкісноземельних елементів з Китаю, які погрожували заблокувати глобальні ланцюги постачання.
Зміцнення ланцюгів постачання є ключовим питанням нинішніх переговорів APEC, що проходять у місті Кенджу. Економічне об'єднання, до якого входить 21 країна, має на меті заохочувати співпрацю та зменшувати бар'єри для торгівлі та інвестицій, хоча рішення, прийняті на зустрічах, не є обов'язковими, а досягти консенсусу стає дедалі складніше.
На саміті США представляє міністр фінансів США Скотт Бессент після відльоту Трампа до Штатів.
У зв'язку з відсутністю Трампа увага прикута до Сі, який, як очікується, проведе перші переговори з новообраним прем'єром Японії Санае Такаїчі.
За інформацією джерел, знайомих із цим питанням, лідери мають провести переговори у п'ятницю. Перед від'їздом на саміт у четвер Такаїчі повідомила журналістів, що готуються до зустрічі із Сі.
"Reuters" зазначає, що хоча відносини між історичними суперниками останніми роками стали стабільнішими, несподіване призначення Такаїчі першою жінкою-лідером Японії може ускладнити відносини через її націоналістичні погляди та жорстку безпекову політику.
