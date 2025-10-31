Сі Цзіньпін готується до серії важливих переговорів: деталі

Китайський лідер Сі Цзіньпін планує провести переговори лідерами Канада, Японії та Таїланду після укладання нестійкого торгового перемир'я з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Reuters.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що угода, укладена безпосередньо перед від'їздом президента США Дональда Трампа з Південної Кореї, який пропустив дводенний саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), призупинить подальші обмеження на експорт рідкісноземельних елементів з Китаю, які погрожували заблокувати глобальні ланцюги постачання.

Зміцнення ланцюгів постачання є ключовим питанням нинішніх переговорів APEC, що проходять у місті Кенджу. Економічне об'єднання, до якого входить 21 країна, має на меті заохочувати співпрацю та зменшувати бар'єри для торгівлі та інвестицій, хоча рішення, прийняті на зустрічах, не є обов'язковими, а досягти консенсусу стає дедалі складніше.

"У міру того, як система вільної торгівлі зазнає кардинальних змін, глобальна економічна невизначеність поглиблюється, а торгівля та інвестиції втрачають імпульс", — заявив президент Південної Кореї Лі Чже Мен перед лідерами, які зібралися на відкритті саміту в п'ятницю.

На саміті США представляє міністр фінансів США Скотт Бессент після відльоту Трампа до Штатів.

"Зміни, яких не було протягом століття, прискорюються по всьому світу", – заявив Сі в промові перед лідерами, закликаючи до захисту багатосторонньої торгової системи та поглиблення економічного співробітництва.

У зв'язку з відсутністю Трампа увага прикута до Сі, який, як очікується, проведе перші переговори з новообраним прем'єром Японії Санае Такаїчі.

За інформацією джерел, знайомих із цим питанням, лідери мають провести переговори у п'ятницю. Перед від'їздом на саміт у четвер Такаїчі повідомила журналістів, що готуються до зустрічі із Сі.

"Reuters" зазначає, що хоча відносини між історичними суперниками останніми роками стали стабільнішими, несподіване призначення Такаїчі першою жінкою-лідером Японії може ускладнити відносини через її націоналістичні погляди та жорстку безпекову політику.

