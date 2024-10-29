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Си Цзиньпин мастер лицемерия: к чему на самом деле подталкивает КНДР

Лидер Китая на самом деле поощряет КНДР принимать участие в войне против Украины на стороне России

сегодня, 10:56
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Ткачик Олеся

Президент Китая Си Цзиньпин высказался за скорейшую деэскалацию ситуации в Украине и заявил о необходимости предотвратить расширение войны на третьи страны. Это, вероятно, намек на участие направившей своих военных в Россию Северной Кореи, об этом в эфире 24 канала отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Си Цзиньпин мастер лицемерия: к чему на самом деле подталкивает КНДР

Си Цзиньпин

Впрочем, по его словам, это заявление выглядит несколько противоречивым, поскольку КНДР фактически прокси-союзник Китая и зависит от него во всех стратегических вопросах. Эксперт предположил, что Китай, вероятно, просто притворяется недовольством.

"Когда хозяин демонстративно заявляет о лишних стремлениях своего слуги, на самом деле, ободряя его. Очевидно, что Северная Корея не может совершить никакого серьезного действия без согласования Китая", – отметил россиянин.

Таким образом, по мнению Яковенко, союз между КНДР и Россией предположительно был одобрен при участии Китая, а заявление Си является проявлением лицемерия.

Относительно возможности санкционного давления на Китай, Яковенко выразил сомнения, отметив, что серьезные санкции, которые бы заставили Китай повлиять на действия Северной Кореи, маловероятны в ближайшем будущем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Китая Си Цзиньпин на заседании глав стран БРИКС заявил, что необходимо не допускать распространения конфликта за пределы Украины. По мнению аналитика, старшего лейтенанта сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаля Левина, Китая и других важно, чтобы война была изолирована внутри Украины и разрушалась только Украина. По его словам, фактически хищники озвучивают центральные правила игры — то, как должно происходить удушение жертвы.




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Источник: https://24tv.ua/si-zrobiv-zayavu-pro-viyska-kndr-chomu-tse-varto-spriymati-yak_n2673397
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