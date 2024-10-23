Си Цзиньпин назвал три принципа Китая по войне в Украине

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о трех принципах, которых нужно придерживаться к войне в Украине. По его словам, это касается деэскалации, недопущения расширения войны за пределы зоны конфликта, а также действий, способствующих усилению конфликта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Financial Times

Си Цзиньпин во время саммита БРИКС в России высказал позицию Китая по поводу войны в Украине, которая, по его словам, базируется на трех факторах.

"Мы должны твердо соблюдать три принципа: не допустить побочных эффектов вследствие расширения боевых действий, не допустить эскалации, а также действий, способствующих усилению напряженности", — сказал Си Цзиньпин.

Лидер Китая напомнил о создании группы "друзей мира", которая якобы должна помочь достичь мира в Украине. В частности, Си Цзиньпин добавил, что Китай, Бразилия и страны Глобального Юга поддерживают скорейшее окончание войны.

"Важно на основе принципов недопущения расширения конфликта, предотвращения его распространения на третьи стороны, а также отказа от эскалации боевых действий и подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации ситуации", – сказал лидер Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на саммите БРИКС обсудили китайско-бразильскую "мирную инициативу" по войне в Украине и согласовали итоговую декларацию саммита, не вызывающую возражений у представителей стран БРИКС. Согласно ей, для окончания войны в Украине нужно учитывать "национальные позиции", озвученные на Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН.

Также "Комментарии" писали о том, как Си Цзиньпин унизил российского диктатора Владимира Путина на саммите БРИКС.



