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Slava Kot
Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о трех принципах, которых нужно придерживаться к войне в Украине. По его словам, это касается деэскалации, недопущения расширения войны за пределы зоны конфликта, а также действий, способствующих усилению конфликта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Financial Times
Си Цзиньпин во время саммита БРИКС в России высказал позицию Китая по поводу войны в Украине, которая, по его словам, базируется на трех факторах.
Лидер Китая напомнил о создании группы "друзей мира", которая якобы должна помочь достичь мира в Украине. В частности, Си Цзиньпин добавил, что Китай, Бразилия и страны Глобального Юга поддерживают скорейшее окончание войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на саммите БРИКС обсудили китайско-бразильскую "мирную инициативу" по войне в Украине и согласовали итоговую декларацию саммита, не вызывающую возражений у представителей стран БРИКС. Согласно ей, для окончания войны в Украине нужно учитывать "национальные позиции", озвученные на Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН.
Также "Комментарии" писали о том, как Си Цзиньпин унизил российского диктатора Владимира Путина на саммите БРИКС.
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