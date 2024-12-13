Си Цзиньпин отказал Трампу: какая просьба победителя выборов в США застала Пекин врасплох

Стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил главу КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января. Однако китайский лидер не поедет в США и не будет присутствовать в качестве гостя. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CBS News".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая в США и его супруга, как это бывает обычно. Кроме того, по словам источников CBS, к ним могут присоединиться дополнительные официальные лица из Пекина.

"Должностные лица инаугурации назначили персонал, который будет заниматься дипломатическим протоколом на торжествах", — добавило издание.

Отмечается, что приглашение Си, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало врасплох и Пекин, и союзников США. Китайские чиновники, которые привыкли к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались в недоумении относительно намерений Трампа. Приглашение поступило в и без того напряженный период между странами.

Несколько западных дипломатов были удивлены решением пригласить Си, учитывая различные взгляды на Китай среди членов команды Трампа. По словам чиновников, это может стать источником напряженности как внутри администрации, так и в геополитических отношениях.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание The Wall Street Journal пишет о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский начинает постепенно смягчать свою позицию по войне с Россией, намекая на то, что Украина может согласиться на прекращение борьбы за оккупированные территории в обмен на членство в НАТО. Следовательно, риторика первых лиц Украины изменилась по сравнению с риторикой, которая звучала в 2023 году, когда говорилось об обязательном выходе на границы 1991 года. Теперь же Киев делает упор на возможность дипломатического урегулирования войны. О чем говорит смена риторики президента? Действительно ли Украина сигнализирует, что готова к переговорам и компромиссам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



