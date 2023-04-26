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Си Цзиньпин отправит в Украину своих спецпредставителей: какие у них будут задачи

Во время телефонного разговора Цзиньпин сказал Зеленскому, что переговоры - "единственное решение войны"

26 апреля 2023, 15:35 comments2456
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Автор:

Кравцев Сергей

Глава КНР Си Цзиньпин принял решение отправить своих спецпредставителей в Украину и другие государства для общения "со всеми сторонами" по политическому урегулированию "кризиса в Украине". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", цитируя госагентство Китая. 

Си Цзиньпин отправит в Украину своих спецпредставителей: какие у них будут задачи

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что во время телефонного разговора глава КНР сказал украинскому лидеру, что переговоры — "единственное решение войны".


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В недавно выдвинутых 12-ти пунктов Китай настаивал на немедленном прекращении боевых действий с учетом российской позиции. Например, в документе было сказано, что Запад должен снять с России все санкции.

Западные партнеры и Киев отвергли "видение" Китаем "мира", которое может заморозить войну и разблокировать России возможности свободно закупать западные технологии. 

В свою очередь, путинский режим поддерживает прекращение огня при условии, что Киев, Вашингтон и союзники признают "легитимность" захваченных РФ украинских территорий.

Читайте также на портале "Комментарии" — после разговора с Си Цзиньпином президент Украины Владимир Зеленский уже принял первое важное решение.

Также издание "Комментарии" сообщало – будет ли толк от усиления санкций против РФ – может ли это заставить Кремль прекратить войну.

Ранее "Комментарии" писали - министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна готова обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или к территориальной уступке со стороны Украины. Так он отреагировал на сомнительные "миротворческие" порывы ряда иностранных лидеров, в том числе бразильского президента Луиса Инасиу Лулы. Почему после более года полномасштабной российской агрессии, с совершением оккупантами множества военных преступлений, остаются страны, лояльные Кремлю? Как можно переломить ситуацию в пользу Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-26/xi-speaks-with-ukraine-leader-for-first-time-since-war-began-lgxlx13n
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