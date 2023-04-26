Си Цзиньпин отправит в Украину своих спецпредставителей: какие у них будут задачи

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Кравцев Сергей
Глава КНР Си Цзиньпин принял решение отправить своих спецпредставителей в Украину и другие государства для общения "со всеми сторонами" по политическому урегулированию "кризиса в Украине". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", цитируя госагентство Китая.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
В материале отмечается, что во время телефонного разговора глава КНР сказал украинскому лидеру, что переговоры — "единственное решение войны".
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В недавно выдвинутых 12-ти пунктов Китай настаивал на немедленном прекращении боевых действий с учетом российской позиции. Например, в документе было сказано, что Запад должен снять с России все санкции.
Западные партнеры и Киев отвергли "видение" Китаем "мира", которое может заморозить войну и разблокировать России возможности свободно закупать западные технологии.
В свою очередь, путинский режим поддерживает прекращение огня при условии, что Киев, Вашингтон и союзники признают "легитимность" захваченных РФ украинских территорий.
Читайте также на портале "Комментарии" — после разговора с Си Цзиньпином президент Украины Владимир Зеленский уже принял первое важное решение.
Также издание "Комментарии" сообщало – будет ли толк от усиления санкций против РФ – может ли это заставить Кремль прекратить войну.
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