Си Цзиньпин предложил Байдену сделку, в которой фигурирует Украина, – российский оппозиционер

Лидер Китая Си Цзиньпин, получивший абсолютную власть, какой не было со времен Мао Цзедуна, уже прямым текстом посылает Вашингтону предложение о том, чтобы США перестали препятствовать оккупации Пекином Тайваня. Если так произойдет, в ответ КНР "сдаст" Путина. Если говорить еще проще, то Си Цзиньпин мог предложить следующий алгоритм: "мы сдаем Путина, вы сдаете Тайвань". Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире программе "Орестократия" рассказал российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Си Цзиньпин и Байден. Фото: из открытых источников

Оппозиционер считает, что Китай при Си Цзиньпине никогда не скрывал агрессивный курс на оккупацию Тайваня. Публично Пекин называет это воссоединением китайских земель, но на самом деле это самая настоящая оккупация. Скорее всего, Джо Байден такое предложение сделки отбросит, потому что тема Тайваня очень болезненная для США.

Каспаров также отметил, что Запад до сих пор не может прийти к общему знаменателю – нужна ли быстрая победа России. Западные элиты до сих пор не знают, что делать с побежденной Россией, они не могут себе пока представить, что будет, когда украинский флаг вернётся в Севастополь, что будет, когда обозленная российская армия вернется обратно в Россию и почти наверняка начнутся центробежные процессы в самой России. В США понимают, что поражение России – это почти 100% усиление Китая. Пекин может решиться на оккупацию российских земель на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Американцы к этому не готовы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ООН решили не обращать внимание на выход России из зерновой сделки.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент РФ Путин заявил о мести Украине за обстрел по Севастополю.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!