Си Цзиньпин рассказал, от чего зависит дальнейшая судьба человечества: призвал две страны найти правильный путь

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Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что дальнейшая судьба человечества зависит от США и КНР, которые должны найти взаимопонимание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Китая.
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников
Си Цзиньпин направил приветствие Нацкомитету по китайско-американским отношениям по поводу их попыток наладить связь между странами и усилить сотрудничество в различных сферах. В письме, которое опубликовало МИД Китая, указано, что КНР готовы к сотрудничеству с США, чтобы обеспечить мир между странами.
Также Китай отметил три принципа, с которыми должно быть сотрудничество между странами: мирное сосуществование, взаимное уважение и выгода обеих сторон от партнерства. Таким образом, Китай указывает, что это должно "принести пользу как странам, так и всему миру". Отмечается, что подобное заявление в Нацкомитет китайско-американских отношений также направил президент США Джо Байден.
Также "Комментарии" писали о новоизбранном спикере Палаты представителей США, неожиданно изменившем свое отношение к Украине.
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