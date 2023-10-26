Си Цзиньпин рассказал, от чего зависит дальнейшая судьба человечества: призвал две страны найти правильный путь

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что дальнейшая судьба человечества зависит от США и КНР, которые должны найти взаимопонимание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Китая.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Си Цзиньпин направил приветствие Нацкомитету по китайско-американским отношениям по поводу их попыток наладить связь между странами и усилить сотрудничество в различных сферах. В письме, которое опубликовало МИД Китая, указано, что КНР готовы к сотрудничеству с США, чтобы обеспечить мир между странами.

"Китай и Соединенные Штаты установят правильный путь взаимопонимания, который имеет решающее значение для мирового мира и развития, а также для будущего и судьбы человечества", — говорится в заявлении.

Также Китай отметил три принципа, с которыми должно быть сотрудничество между странами: мирное сосуществование, взаимное уважение и выгода обеих сторон от партнерства. Таким образом, Китай указывает, что это должно "принести пользу как странам, так и всему миру". Отмечается, что подобное заявление в Нацкомитет китайско-американских отношений также направил президент США Джо Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США раскритиковали Китай из-за приезда Путина на международное мероприятие в Пекин. В США считают, что таким образом президент России получил площадку для своей пропаганды о войне в Украине. В Китае также прошла встреча Путина с Орбаном, где венгерский политик удивительно вел себя, а в Кремле это сняли на видео и опубликовали.

Также "Комментарии" писали о новоизбранном спикере Палаты представителей США, неожиданно изменившем свое отношение к Украине.