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Си Цзиньпин сделал новое заявление об отношениях Китая и России и дал обещание

В Пекине прошла встреча Си Цзиньпиня с премьер-министром России.

сегодня, 18:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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20 декабря в Пекине Си Цзиньпин встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В ходе встречи лидер Китая приветствовал расширение торговли между двумя странами и пообещал усиливать связи с РФ.

Си Цзиньпин сделал новое заявление об отношениях Китая и России и дал обещание

Си Цзиньпинь и Михаил Мишустин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.

Глава Китая во время встречи подчеркнул, что в 2023 году он уже дважды встречался с российским президентом Путиным, а также отметил активную коммуникацию между правительствами, законодательными органами и местными органами власти двух стран.

"Китай поддерживает российский народ в выборе собственного пути развития, а сохранение и приумножение китайско-российских отношений является стратегическим выбором обеих стран исходя из коренных интересов их народов", — сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин заявил, что новый 2024 год, когда отметят 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, станет "новой отправной точкой для совместного продвижения вперед и всемерного содействия экономическому и социальному развитию и реализации национального возрождения".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай отказался инвестировать в "Силу Сибири-2", поставив РФ ультиматум. Российский проект газопровода "Сила Сибири-2", который необходим, чтобы заменить "Газпрому" утраченный европейский рынок, продвигается очень медленно через позицию, которую занял официальный Пекин.

Китай отказался инвестировать в строительство трубопровода, предлагая России полностью уплатить многомиллиардный счет за строительство. Кроме того, Китай требует дальнейших скидок на газ. Как утверждает источник SCMP, Китай "может потребовать глубокие скидки". Но, несмотря на это, у Путина вряд ли есть выбор. Российский президент "находится под огромным давлением", поскольку если труба не будет построена, России некуда будет девать "огромные объемы" газа, говорит источник SCMP.



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