Си Цзиньпин сделал новые заявления о войне в Украине: к чему призвал членов БРИКС

Президент Китая Си Цзиньпин во время выступления на саммите БРИКС призвал не допустить возникновения побочных эффектов и эскалации украинского конфликта. При этом он и дальше продолжает называть войну в Украине "кризисом".

Си Цзиньпин

"Украинский кризис затягивается. Мы должны твердо придерживаться трех принципов: не допустить побочных эффектов вследствие расширения боевых действий, не допустить эскалации, а также действий, способствующих усилению напряженности", — сказал Си.

При этом он подчеркнул, что Китай вместе с Бразилией и заинтересованными странами Глобального Юга формируют группу, которая позволит "привлечь больше голосов сторонников мира".

Также Си Цзиньпин добавил, что Китай, Бразилия и страны Глобального Юга выступают за скорейшую деэскалацию конфликта в Украине. По его мнению, для этого просто достаточно перестать "подливать масла в огонь".

"В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны глобального Юга создали группу "друзей мира". Она направлена на объединение большого количества голосов в поддержку мира. Важно на основе принципов недопущения расширения [географических масштабов] конфликта, предотвращения его распространения на третьи стороны, а также отказа от эскалации боевых действий и подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации ситуации", — заявил Си Цзиньпин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлевский диктатор Владимир Путин в рамках саммита БРИКС в Казани обсудил с некоторыми участниками войну в Украине. Кроме того, известно, что текст итоговой декларации казанского саммита по украинской тематике согласован.





