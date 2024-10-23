Си Цзиньпин сделал новые заявления о войне в Украине: к чему призвал членов БРИКС

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Президент Китая Си Цзиньпин во время выступления на саммите БРИКС призвал не допустить возникновения побочных эффектов и эскалации украинского конфликта. При этом он и дальше продолжает называть войну в Украине "кризисом".
Си Цзиньпин
При этом он подчеркнул, что Китай вместе с Бразилией и заинтересованными странами Глобального Юга формируют группу, которая позволит "привлечь больше голосов сторонников мира".
Также Си Цзиньпин добавил, что Китай, Бразилия и страны Глобального Юга выступают за скорейшую деэскалацию конфликта в Украине. По его мнению, для этого просто достаточно перестать "подливать масла в огонь".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлевский диктатор Владимир Путин в рамках саммита БРИКС в Казани обсудил с некоторыми участниками войну в Украине. Кроме того, известно, что текст итоговой декларации казанского саммита по украинской тематике согласован.
Новости