Россия обсудила войну в Украине и согласовала декларацию БРИКС по «конфликту»

Кремлевский диктатор Владимир Путин в рамках саммита БРИКС в Казани обсудил с некоторыми участниками войну в Украине, сообщил помощник диктатора Юрий Ушаков.

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"Нет, не все", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, все ли страны на переговорах на полях БРИКС поднимали украинскую проблематику.

При этом он добавил, что с некоторыми в ходе двусторонних встреч более-менее обстоятельно обсуждалась "украинская проблематика".

Также Ушаков сообщил, что текст итоговой декларации казанского саммита по украинской тематике согласован.

Кроме того, он добавил, что на полях саммита БРИКС обсуждалась также китайско-бразильская инициатива по Украине.

"Обсуждалась китайско-бразильская инициатива, она в общем-то приветствуется. Мы считаем тоже — это инициатива полезная. И наш президент тоже говорил об этом, в том числе и в ходе контактов и с Лулой, и с Си Цзиньпином", — сообщил Ушаков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Казани проходит саммит БРИКС. Известно, что вопрос Украины поднимался во время встречи диктатора Путина и премьер-министра Нарендры Моди. В частности, Моди заявил, что "конфликт" в Украине должен решаться исключительно мирным путем. При этом он добавил, что Индия готова всячески этому содействовать.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что главной темой во время встречи Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет ситуация в Украине.

Помимо этого, вопрос Украины также обсуждался с президентом Китая Си Цзиньпином. По мнению экспертов, Китай и дальше будет продвигать свой мирный план, ожидая переговоров с США. Собственно время проведения самого саммита — за две недели до выборов в США, не предусматривает каких-либо решений по Украине.



