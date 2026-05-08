Си Цзиньпин удивил позицией: кто будет представлять Китай на параде 9 мая

В этом году Пекин решил не отправлять в Москву правительственную делегацию, включая президента КНР Си Цзинпина, на парад 9 мая. Страну будут представлять только сотрудники посольства КНР в России. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь.

"Насколько мне известно, представители посольства Китая в России будут присутствовать на мероприятии по приглашению", — заявил спикер Линь Цзянь в пятницу, 8 мая.

Стоит отметить, в прошлом году Китай представлял лично председатель КНР Си Цзиньпин – на параде в Москве тогда присутствовали лидеры почти 30 государств. В этом году Пекин ограничился дипломатами из посольства – правительственную делегацию не отправили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет “адекватные меры”, если Украина попытается сорвать празднование Дня победы ударами по территории РФ. По ее словам, возможными целями ответных атак могут стать “центры принятия решений” в Киеве.



