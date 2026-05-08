Сі Цзіньпін здивував позицією: хто представлятиме Китай на параді 9 травня
Сі Цзіньпін здивував позицією: хто представлятиме Китай на параді 9 травня

Китай не направляв делегації спеціально для параду у Москві

8 травня 2026, 15:29
Кравцев Сергей

Цього року Пекін вирішив не відправляти до Москви урядову делегацію, включаючи президента КНР Сі Цзінпіна, на парад 9 травня. Країну представлятимуть лише співробітники посольства КНР у Росії. Як передає портал "Коментарі", про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Китай. Фото: з відкритих джерел

"Наскільки мені відомо, представники посольства Китаю в Росії будуть присутні на заході на запрошення", — заявив речник Лінь Цзянь у п'ятницю, 8 травня.

Варто зазначити, минулого року Китай представляв особисто голова КНР Сі Цзіньпін — на параді в Москві тоді були лідери майже 30 держав. Цього року Пекін обмежився дипломатами із посольства – урядову делегацію не відправили.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва загрожує масованим ударом по центру Києва, якщо українська армія атакує парад перемоги 9 травня. У МЗС РФ заявили, що вдарять по центру Києва, якщо парад 9 травня зірвуть українські обстріли та закликали дипломатів та цивільних заздалегідь залишити столицю України. Чому так нагнітається ситуація напередодні 9 травня? Чи наважиться РФ на ядерний удар по Україні, якщо ЗСУ таки вдарять по військових цілях до РФ 9 травня? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, звернувшись до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія різко посилила погрози на адресу України напередодні 9 травня та оголошеного Кремлем “перемир'я”. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Москва свідомо нагнітає напругу та готує ґрунт для нової ескалації.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія вживе "адекватних заходів", якщо Україна спробує зірвати святкування Дня перемоги ударами по території РФ. За її словами, можливими цілями атак у відповідь можуть стати “центри прийняття рішень” у Києві.




