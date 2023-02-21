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Си Цзиньпин в ближайшее время собирается приехать в Россию: какая причина

Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву

сегодня, 19:37
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Автор:

Лиля Воробьева

Лидер Китая Си Цзиньпин намерен приехать в Россию, чтобы провести саммит с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Си Цзиньпин в ближайшее время собирается приехать в Россию: какая причина

Глава Китая Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

Источники СМИ сообщили, что встреча Си Цзиньпина и Путина станет частью продвижения многопартийных мирных переговоров и позволит Китаю повторить свои призывы не применять ядерное оружие.


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По информации журналистов, подготовка этого визита находится на ранней стадии, а также время его проведения еще не определено. Вероятно, что Си Цзиньпин может приехать в Россию в апреле или начале мая, когда Россия будет отмечать победу во Второй мировой войне.

Предполагается, что главный советник лидера Китая Ван I во время своего визита в столицу России обсудит предстоящую поездку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ЕС хочет создать орган для борьбы с обходом Россией санкций . Как заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, у Европейского Союза сейчас мало возможностей для анализа, координации и продвижения новых санкций. Поэтому назрела идея открыть в Брюсселе санкционный штаб, нацеленный сделать невозможным обход санкций со стороны России. По его словам, эта платформа станет местом, где государства-члены смогут объединять информацию и ресурсы по эффективности санкций и уклонению от них. Таким образом, удастся сделать гораздо больше для борьбы с обходом, убежден нидерландский министр. Ожидается, что новый санкционный штаб создаст контрольный список секторов и торговых потоков с высоким риском обхода. При этом компании будут обязаны включать в свои контракты положения о конечном использовании, чтобы сделать невозможным попадание их продукции "в российскую военную машину", подчеркнул Хукстра.

 



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Источник: https://www.wsj.com/articles/chinas-xi-jinping-plans-russia-visit-as-putin-wages-war-in-ukraine-e2d9c762?st=4s64u0cn2htfuyt
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