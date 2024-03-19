Си Цзиньпин впервые со времен пандемии посетит Францию: почему это важно

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Кравцев Сергей
Глава КНР Си Цзиньпин в начале мая посетит Париж, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном. Это станет первой поездкой китайского лидера в Европу со времен пандемии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".
Макрон и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
В материале отмечается, что визит Си совпадет с 60-й годовщиной установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином. Таким образом Китай стремится восстановить испорченные отношения с Европой из-за "безлимитного партнерства" Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на войну в Украине.
В то же время, пишет Politico, настроение во Франции, скорее всего, будет другим по сравнению с торжествами по случаю 50-летия двусторонних отношений между странами.
За визитом, который планировался месяцами, внимательно будут следить в Вашингтоне и европейских столицах.
Источники издания отметили, что этот месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале этого месяца, где он обсуждал будущее Украины. Тогда МИД Китая официально заявил, что Ли Хуэй пообещал "поддерживать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон".
В публикации также напомнили, что встреча Си и Макрона в Париже состоится через год после того, как французский президент посетил Пекин и Гуанчжоу.
Ожидается, что в этом году Макрон снова посетит Китай, но официального подтверждения со стороны Елисейского дворца пока нет.
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