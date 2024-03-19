Китай будет бойкотировать мирные переговоры по Украине: у Си Цзиньпина есть условие

Китай может бойкотировать мирные переговоры по урегулированию войны в Украине, если Европа не позволит РФ принимать в этом участие. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Авторы материала пообщались с чиновниками, которые сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, которые, возможно, будут проходить в Швейцарии. В противном случае Китай будет бойкотировать подобные встречи.

"По их словам, это послание было усилено во время европейского турне специального посланника Китая Ли Хуэя в начале этого месяца для обсуждения войны в Украине", — говорится в материале.

А официально Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ли Хуэй пообещал поддержать "своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон".

Стоит отметить, ранее глава Китая Си Цзиньпин представил свое видение дипломатического завершения войны РФ против Украины, а также назначил спецпредставителя, который должен был заниматься этим вопросом. Этим представителем стал экс-посол Китая в России Ли Хуэй.

Ли Хуэй после назначения съездил в Россию, Украину и ЕС, чтобы обсудить китайскую инициативу. Киев "дипломатических" усилий Пекина не оценил, поскольку у Украины уже есть собственная формула мира. После этого Китай надолго забыл о вопросе войны РФ против Украины, но спустя какое-то время Китай снова активизировался в этом вопросе.

Читайте также на портале "Комментарии" — саммит мира: в Китае ответили, готовы ли подтвердить свое участие.

Также издание "Комментарии" сообщало – Швейцария пригласила Китай принять участие в глобальном "саммите мира". Тот пока не дал внятного ответа, зато продолжает обсуждать с РФ некое общее будущее. Насколько видение этого будущего могло измениться у Пекина, куда два года назад приезжал Путин, похоже, утверждать свой план вторжения в Украину? Что на данный момент можно сказать о позиции Китая – и под влиянием каких факторов она способна измениться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



