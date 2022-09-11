Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай и встретится с Путиным: подробности

Глава Китая Си Цзиньпин впервые за двухлетний срок покинет страну и улетит в Узбекистан, там у него состоится встреча с главой России Владимиром Путиным. Об этом информирует Reuters.

Си Цзиньпин и Путин (фото из открытых источников)

Далее лидер КНР планирует побывать в Казахстане, это запланировано на среду, 14 сентября, как государственный визит, и уже позже состоится встреча с российским президентом на саммите Шанхайской организации сотрудничества в городе Самарканд на территории Узбекистана.

На прошлой неделе, по словам помощника Путина по внешней политике Юрия Ушакова, Путин планирует переговоры с Цзиньпином во время мероприятия в Узбекистане, но он не раскрыл тему предстоящей встречи. При этом в Китае еще не подтвердили график зарубежных визитов его руководителя.

Это зарубежное турне – первое, которое совершит лидер КНР с тех пор, как началась пандемия COVID-19, оно планируется за месяц до того, как Си, как ожидают, исторически займет третий раз высший государственный пост, как глава ЦК Коммунистической партии КНР во время съезда 16 октября.

"Главное сообщение действительно не в том, что Си поддерживает Путина, потому что было совершенно ясно, что Си поддерживает Путина. Большим сигналом является то, что он, Си Цзиньпин, впервые после пандемии едет из Китая накануне партийного съезда. Если бы против него планировались заговоры, это было бы именно в то время, когда бы заговоры состоялись. И он явно уверен, что заговоры не состоятся", – сказал профессор Стив Цанг, директор Института Китая при школе восточных и африканских исследований в Лондоне.

По сообщению украинских СМИ, 4 февраля после переговоров лидера КНР Си Цзиньпина и главы Кремля Владимира Путина два государства заявили об установлении глубокого стратегического партнерства для противодействия глобальным влияниям Соединенных Штатов.

Как они отметили, дружеские отношения между двумя странами не имеют границы, как и "запретных" направлений сотрудничества. Тогда лидеры КНР и РФ объявили о сотрудничестве по нескольким направлениям, включая космос, изменение климата, искусственный интеллект и контроль в сфере интернета.

Напомним, что "Комментарии" писали об анонсированной встречи Путина и Си.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!