Си Цзиньпин высказал позицию Китая относительно войны России против Украины

В ходе встречи с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко глава Китая Си Цзиньпин высказал главную позицию страны по поводу войны в Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на CCTV .

В своем заявлении Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая относительно войны в Украине является "последовательной и четкой".

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"Основная позиция Китая заключается в содействии миру и переговорам. Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отвергнуть весь менталитет времен холодной войны, уважать законные интересы всех стран по безопасности и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", — сказал Си Цзиньпин.

Кроме того, он заявил, что Россия и Украина должны "прекратить политизацию и инструментализацию мировой экономики", и "действительно делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, зачем Си Цзиньпину потребовался визит Лукашенко. В то время, как самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко ищет счастья в Китайской Народной Республике (КНР), подыгрывая псевдомиротворческим порывам последнего в ракурсе российско-украинской войны, США в очередной раз предупредили Китай о последствиях возможной передачи оружия стране. Директор Международного института политической философии политический аналитик Виктор Савинов объясняет, что белорусская экономика полностью зависит от России. Поэтому приезд Лукашенко в Китай – это появление вассала вассала их общему хозяину. Естественно, что он будет хвалить план того государства, которое обеспечивает его существование