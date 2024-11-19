Си Цзиньпин выступил с новыми заявлениями о ситуации в Украине

Как заявил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Китая Си Цзиньпин, китайская сторона по-прежнему выступает против эскалации украинского конфликта и намерена способствовать прекращению боевых действий.

Си Цзиньпин

"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна. Надеемся, что конфликтная ситуация будет смягчаться, не хотим видеть распространение кризиса, эскалацию военных действий", — заявил Си Цзиньпин.

Помимо этого, глава КНР добавил, что Китай играть конструктивную роль в достижении прекращения огня.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации разведки стран Запада, Китай начал поставлять России летальное оружие, а именно: беспилотники. Впрочем, в Китае традиционно опровергли это обвинение. Там заявили, что на самом деле, якобы никогда не поставляли РФ летальное оружие.

Также "Комментарии" рассказывали, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" обвинил Францию в прямом участии в войне в Украине. Глава МИД РФ обратил внимание на то, что Франция завершает подготовку украинских военных. По его словам, это говорит о прямом участии Парижа в конфликте.

При этом известно, что на саммите G20 в Бразилии президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову и даже пообщался с министром страны-агрессора. В то же время спикер российского МИД Мария Захарова говорит, что "западные лидеры избегают общих фото с Лавровым". Примечательно, что сам Лавров отреагировал на то, что Макрон поздоровался с ним за руку. По его словам, так нормально делать, если люди знают друг друга.



