logo

BTC/USD

92358.98

ETH/USD

3099.01

LTC/USD

86.44

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Си Цзиньпин выступил с новыми заявлениями о ситуации в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Си Цзиньпин выступил с новыми заявлениями о ситуации в Украине

Китай заявил, что не хочет видеть «распространение кризиса» в Украине

19 ноября 2024, 17:48 comments1114
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как заявил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Китая Си Цзиньпин, китайская сторона по-прежнему выступает против эскалации украинского конфликта и намерена способствовать прекращению боевых действий.

Си Цзиньпин выступил с новыми заявлениями о ситуации в Украине

Си Цзиньпин

"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна. Надеемся, что конфликтная ситуация будет смягчаться, не хотим видеть распространение кризиса, эскалацию военных действий", — заявил Си Цзиньпин.

Помимо этого, глава КНР добавил, что Китай играть конструктивную роль в достижении прекращения огня.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации разведки стран Запада, Китай начал поставлять России летальное оружие, а именно: беспилотники. Впрочем, в Китае традиционно опровергли это обвинение. Там заявили, что на самом деле, якобы никогда не поставляли РФ летальное оружие.

Также "Комментарии" рассказывали, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" обвинил Францию в прямом участии в войне в Украине. Глава МИД РФ обратил внимание на то, что Франция завершает подготовку украинских военных. По его словам, это говорит о прямом участии Парижа в конфликте.

При этом известно, что на саммите G20 в Бразилии президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову и даже пообщался с министром страны-агрессора. В то же время спикер российского МИД Мария Захарова говорит, что "западные лидеры избегают общих фото с Лавровым". Примечательно, что сам Лавров отреагировал на то, что Макрон поздоровался с ним за руку. По его словам, так нормально делать, если люди знают друг друга.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости