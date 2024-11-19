После дружественного приветствия Лавров набросился с обвинениями на Макрона

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Ткачик Олеся
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" обвинил Францию в прямом участии в войне в Украине.
Сергей Лавров
Глава МИД РФ обратил внимание на то, что Франция завершает подготовку украинских военных. По его словам, это говорит о прямом участии Парижа в конфликте.
Также он напомнил, что Франция поставляет Украине дальнобойные ракеты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на саммите G20 в Бразилии президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову и даже пообщался с министром страны-агрессора. В то же время спикер российского МИД Мария Захарова говорит, что "западные лидеры избегают общих фото с Лавровым".
Примечательно, что сам Лавров отреагировал на то, что Макрон поздоровался с ним за руку. По его словам, так нормально делать, если люди знают друг друга.
К слову, Лавров также отреагировал на информацию о том, что Украина ударила по РФ американскими ракетами. По его словам, это может означать только одно – Запад хочет эскалации войны.
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