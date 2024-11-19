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После дружественного приветствия Лавров набросился с обвинениями на Макрона

Лавров обвинил Францию в прямом участии в войне в Украине

19 ноября 2024, 17:15 comments2840
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Ткачик Олеся

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" обвинил Францию в прямом участии в войне в Украине.

После дружественного приветствия Лавров набросился с обвинениями на Макрона

Сергей Лавров

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что Франция завершает подготовку украинских военных. По его словам, это говорит о прямом участии Парижа в конфликте.

"Макрон действительно и словесно, и на практике один из наиболее ярых сторонников войны до победы над Россией, до стратегического поражения России. Во Франции сейчас завершают обучение украинские военнослужащие, бригаду целую штурмовую ударную готовят. То есть прямо участвуют в боевых действиях, по сути дела", — заявил российский министр.

Также он напомнил, что Франция поставляет Украине дальнобойные ракеты.

"То же касается разговоров о том, что будут использовать французские ракеты SCALP, которые идентичны с британской Storm Shadow", — добавил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на саммите G20 в Бразилии президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову и даже пообщался с министром страны-агрессора. В то же время спикер российского МИД Мария Захарова говорит, что "западные лидеры избегают общих фото с Лавровым".

Примечательно, что сам Лавров отреагировал на то, что Макрон поздоровался с ним за руку. По его словам, так нормально делать, если люди знают друг друга.

К слову, Лавров также отреагировал на информацию о том, что Украина ударила по РФ американскими ракетами. По его словам, это может означать только одно – Запад хочет эскалации войны.




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Источник: https://tass.ru/politika/22445131
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