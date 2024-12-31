Си Цзиньпин заверил Путина в дальнейшей поддержке России

Глава КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялся с российским диктатором Владимиром Путиным новогодними поздравлениями. Китайский лидер заверил, что российский народ может и дальше рассчитывать на поддержку Китая, ведь страны движутся "рука об руку". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает китайское информационное агентство "Xinhua".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

СМИ привело цитату Си Цзиньпина о том, что КНР и РФ якобы "всегда движутся вперед рука об руку по правильному пути отказа от альянса, конфронтации и не нацеливания на третью сторону".

Глава Китая добавил, что политическое "взаимное доверие" и стратегическая координация между их странами "постоянно идут на более высокий уровень под стратегическим руководством двух лидеров".

По словам Цзиньпина, китайская и российская стороны "поддерживают друг друга как главы механизма БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, внося значительный вклад в солидарность и сотрудничество между странами Глобального Юга".

Кроме того, лидер КНР заявил о готовности поддерживать "тесные контакты" с Путиным и "общее направление" сотрудничества между странами с целью "продолжения консолидации и углубления китайско-российских связей, которые отличаются постоянной добрососедской дружбой, всесторонней стратегической координацией и взаимовыгодностью сотрудничества".

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил главу КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января. Однако китайский лидер не поедет в США и не будет присутствовать в качестве гостя. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CBS News".

Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая в США и его супруга, как это бывает обычно. Кроме того, по словам источников CBS, к ним могут присоединиться дополнительные официальные лица из Пекина.

"Должностные лица инаугурации назначили персонал, который будет заниматься дипломатическим протоколом на торжествах", — добавило издание.



