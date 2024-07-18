Си Цзиньпина свалил инсульт: что на самом деле может скрываться за этим сообщением

В китайских соцсетях активно обсуждают информацию о болезни их президента Си Цзиньпина. В частности, журналистка Дженниффер Чжан заявила, что якобы глава КНР Си Цзиньпин пережил инсульт во время третьего пленума Коммунистической партии Китая. При этом официального подтверждения данной информации нет.

Си Цзиньпин

В соцсетях многие жители Китая пишут о том, что сообщение Чжан не имеет ничего общего с правдой. Впрочем, есть мнение и о том, что мир никогда не узнает правду по этому вопросу, поскольку Пекин проводит очень скрытую политику.

Кроме того, в соцсетях отмечают, что сообщение о болезни лидера КНР появилось на фоне тревожного обострения напряженности в отношениях с Тайванем и важных событий в США.

На самом деле, отмечает политолог Виктор Таран, нет ничего удивительного в том, что Пекин не комментирует информацию о возможной болезни Си.

"Информация о здоровье руководителей Поднебесной всегда была тайной за "семью замками", потому что если правда Китай ждет внутренне политическая борьба за власть с не понятным для нас и мира финалом", — отметил эксперт.

При этом он не исключил, что информация о болезни лидера Поднебесной может быть этаким тестом.

"Может быть, это вообще очередной тест на лояльность, который Си устроил перед тем как идти на геополитическое обострение", — добавил Таран.

Кстати, в 2012 году западные СМИ сообщали о том, что Си имел аневризм головного мозга и был госпитализирован. Отмечалось, что он якобы отказался от операции и решил лечиться с помощью традиционных китайских лекарств.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще у одного лидера есть проблемы со здоровьем. В частности, у президента США Джо Байдена подтвердили коронавирус. Впрочем, глава Вашингтона отметил, что он чувствует себя хорошо и будет работать во благо американцев.



