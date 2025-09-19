Си готовится к аннексии России: что подготовил Китай для Путина

Одна из немногих стран, которая, по мнению экспертов и многих мировых лидеров, может повлиять на решение страны-агрессорки России закончить войну в Украине — это Китай. И действительно, КНР может это сделать, но вряд ли будет прилагать усилия. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Экономист объяснил, что принцип китайской международной политики состоит в том, чтобы сидеть на берегу реки и ждать, пока проплывет труп врага. По этому принципу в отношении России Китай действует и сейчас.

Китай сейчас ждет, когда проплывет труп России, чтобы после этого вернуть все свои исторические территории. Какие – это с первого класса изучают в китайских школах. Даже по названиям населенных пунктов, рек, озер понятно, о каких землях идет речь. тех территорий по цвету кожи и разрезу глаз явно не являются российскими", — отметил он.

Новак объяснил, что из-за этого Китай теперь просто ждет поражение РФ, чтобы затем маршем своей армии вернуть свои исторические территории.

В то же время, по мнению экономиста, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, даже при поддержке Китая Россия не сможет воевать вечно, ведь Пекин ничего не делает бесплатно.

Когда у Кремля закончатся деньги, КНР прекратит помощь, или потребует в обмен на помощь территориальные уступки.

