logo

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Си готовится к аннексии России: что подготовил Китай для Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Си готовится к аннексии России: что подготовил Китай для Путина

Китай ожидает благоприятного времени, чтобы силой вернуть свои исторические земли в России.

19 сентября 2025, 11:40 comments2279
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Одна из немногих стран, которая, по мнению экспертов и многих мировых лидеров, может повлиять на решение страны-агрессорки России закончить войну в Украине — это Китай. И действительно, КНР может это сделать, но вряд ли будет прилагать усилия. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Си готовится к аннексии России: что подготовил Китай для Путина

Фото: из открытых источников

Экономист объяснил, что принцип китайской международной политики состоит в том, чтобы сидеть на берегу реки и ждать, пока проплывет труп врага. По этому принципу в отношении России Китай действует и сейчас.

Китай сейчас ждет, когда проплывет труп России, чтобы после этого вернуть все свои исторические территории. Какие – это с первого класса изучают в китайских школах. Даже по названиям населенных пунктов, рек, озер понятно, о каких землях идет речь. тех территорий по цвету кожи и разрезу глаз явно не являются российскими", — отметил он.

Новак объяснил, что из-за этого Китай теперь просто ждет поражение РФ, чтобы затем маршем своей армии вернуть свои исторические территории.

В то же время, по мнению экономиста, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, даже при поддержке Китая Россия не сможет воевать вечно, ведь Пекин ничего не делает бесплатно.

Когда у Кремля закончатся деньги, КНР прекратит помощь, или потребует в обмен на помощь территориальные уступки.

Как уже писали "Комментарии", российские кафиры опрокидывают всепогодные тактические зенитно-ракетные комплексы "Тор" из района временно захваченного Мариуполя ближе к Ростовской области РФ для защиты своих нефтеперерабатывающих предприятий. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко. По его данным, было зафиксировано эшелонированное перемещение систем ПВО в направлении Ростовской области.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости