Сі готується до анексії Росії: що підготував Китай для Путіна

Одна з небагатьох країн, яка на думку експертів та багатьох світових лідерів може вплинути на рішення країни-агресорки Росії закінчити війну в Україні — це Китай. І справді КНР може це зробити, але навряд чи буде докладати зусиль. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Фото: з відкритих джерел

Економіст пояснив, що принцип китайської міжнародної політики полягає в тому, щоб сидіти на березі річки та чекати, доки пропливе труп ворога. За цим принципом щодо Росії Китай діє і зараз.

"Китай зараз чекає, коли пропливе труп Росії, щоб після цього повернути усі свої історичні території. Які – це з першого класу вивчають у китайських школах. Навіть за назвами населених пунктів, річок, озер зрозуміло, про які землі йдеться. Ті назви не змінила ні радянська влада, ні російська. Ці назви або китайські, або з китайським корінням. І населення тих територій за кольором шкіри та розрізом очей явно не є російськими", — зазначив він.

Новак пояснив, що через це Китай тепер просто чекає на поразку РФ, щоб потім маршем своєї армії повернути свої історичні території.

Водночас на думку економіста, виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, навіть за підтримки Китаю Росія не зможе воювати вічно, адже Пекін нічого не робить безкоштовно.

Коли у Кремля закінчаться гроші, КНР припинить допомогу, або ж вимагатиме в обмін на допомогу територіальні поступки.

