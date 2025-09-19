logo_ukra

Сі готується до анексії Росії: що підготував Китай для Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Сі готується до анексії Росії: що підготував Китай для Путіна

Китай очікує на сприятливий час, щоб силою повернути свої історичні землі у Росії.

19 вересня 2025, 11:40 comments2282
Автор:
avatar

Клименко Елена

Одна з небагатьох країн, яка на думку експертів та багатьох світових лідерів може вплинути на рішення країни-агресорки Росії закінчити війну в Україні — це Китай. І справді КНР може це зробити, але навряд чи буде докладати зусиль. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Сі готується до анексії Росії: що підготував Китай для Путіна

Фото: з відкритих джерел

Економіст пояснив, що принцип китайської міжнародної політики полягає в тому, щоб сидіти на березі річки та чекати, доки пропливе труп ворога. За цим принципом щодо Росії Китай діє і зараз.

"Китай зараз чекає, коли пропливе труп Росії, щоб після цього повернути усі свої історичні території. Які – це з першого класу вивчають у китайських школах. Навіть за назвами населених пунктів, річок, озер зрозуміло, про які землі йдеться. Ті назви не змінила ні радянська влада, ні російська. Ці назви або китайські, або з китайським корінням. І населення тих територій за кольором шкіри та розрізом очей явно не є російськими", — зазначив він. 

Новак пояснив, що через це Китай тепер просто чекає на поразку РФ, щоб потім маршем своєї армії повернути свої історичні території.

Водночас  на думку економіста, виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, навіть за підтримки Китаю Росія не зможе воювати вічно, адже Пекін нічого не робить безкоштовно.

Коли у Кремля закінчаться гроші, КНР припинить допомогу, або ж вимагатиме в обмін на допомогу територіальні поступки.

Як вже писали "Коментарі", російські окупанти перекидають всепогодні тактичні зенітно-ракетні комплекси "Тор" із району тимчасово захопленого Маріуполя ближче до Ростовської області РФ для захисту своїх нафтопереробних підприємств. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко. За його даними, було зафіксовано ешелоноване переміщення систем ППО у напрямку Ростовської області.

 



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
